Немое кино на ММКФ-2024: война с бобрами и антиутопия о кубических людях

В столице продолжается 46-й Московский международный кинофестиваль. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает про две немые (!) ленты из программы смотра: синефильскую комедию о войне с бобрами и анимационную антиутопию с геометрическими особенностями. Оба фильма еще можно увидеть в рамках ММКФ.

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«Сотни бобров» («Hundreds of Beavers»), реж. Майк Чеслик

Где и когда смотреть: «Художественный», 24 апреля, 21:15

В 2018 году друзья Майк Чеслик и Райленд Бриксон Коул Тьюз выпустили черно-белую хоррор-комедию «Чудище озера Мичиган», которая пародировала малобюджетную фантастику 50-х и напоминала, как сообщалось, хэллоуинский эпизод «Губки Боба» на веществах. Спустя несколько лет дуэт вернулся с «Сотнями бобров» — тоже черно-белой экспериментальной комедией, тоже выполненной в форме любовного письма старому (самому старому, немому) кинематографу и тоже напоминающей культовый мультсериал, только в этот раз скорее «Луни Тюнз» — в силу засилья буффонады. Но по-прежнему на веществах (если быть точным, на веществе: яблочном бренди).

«Сотни бобров» ведут победное шествие по фестивалям уже полтора года и за это время успели обзавестись неироничным культовым статусом. Последнее звучит удивительно ровно до тех пор, пока фильм не начинается. Тогда быстро выясняется, что, во-первых, приемы столетней давности до сих пор превосходно работают (на ММКФ была удачная возможность подтвердить ощущения и посмотреть Чарли Чаплина с Бастером Китоном) — а еще вполне симпатично смотрятся по соседству с наколеночными решениями из флэш-анимации и ютьюбовских скетчей. А во-вторых, и это пункт более важный, что в рамках оммажа кинематографу 20-х можно снять не просто безделушку для полутора киноведов, но по-настоящему захватывающую картину, которая будет держать все полтора с лишним часа, — если, конечно, инфаркт со смеху раньше не хватит.

Каким-то фантастическим образом история о том, как беспечный винокур теряет все из-за бобров (их, как и почти всех остальных животных, здесь изображают ростовые куклы), а затем учится выживать и находит любовь в заснеженных лесах, проникает глубоко в душу. И по пути еще перебирает массу жанров, от сурвайвал-триллера до судебной драмы. И все это с бобрами.

ММКФ

Дата премьеры: 29 сентября 2022 года

Продолжительность: 108 минут

Режиссер: Майк Чеслик

В ролях: Райленд Бриксон Коул Тьюз, Оливия Грейвс, Уэс Тэнк, Даг Манчески, Луис Рико

«Другая форма» («La otra forma»), реж. Диего Фелипе Гусман

Где и когда смотреть: «Октябрь», 23 апреля, 13:30

Южноамериканская антиутопия (производство Колумбии и Бразилии) про общество, где буквально нужно вписываться в рамки. В некотором будущем человечество решило строить на Луне кубический рай. Берут туда только по достижении соответствующей формы, физической и ментальной: требуется заковывать разные части тела в специальные корсеты-зажимы и не думать о круглом. Однако выходит это далеко не у всех — даже при большом желании.

Главный козырь «Другой формы» — как ни странно, форма, то есть покадровая двухмерная анимация. Краснокнижный по сегодняшним меркам зверь: более 60 тыс. рисунков и свыше 150 движущихся героев. Движущихся, но не говорящих: в этом смысле мультфильм станет отличным компаньоном «Сотен бобров». Причем в известной степени «Бобров» тут даже уделывают: «Форма» умудряется обойтись без интертитров, какие попадаются у Чеслика с Тьюзом, то есть целиком и полностью полагается на визуальный язык и музыкальное сопровождение (персонажи разве что мычат).

С содержанием, впрочем, все тоже вполне удачно. Недавно на том же поле выступали испано-французские «Мечты робота», намолчавшие на «оскаровскую» номинацию, но нашему сердцу, конечно, местная оруэлловщина с примесью «Тетриса» роднее и понятнее. К тому же сложно не пожать руку за изящество — и не простоту даже, а примитивность (в хорошем смысле) — концепции, которая смотрится свежо и оригинально внутри довольно густонаселенного жанра. Как и в случае с любым по-настоящему универсальным произведением, каждый тут сможет разглядеть что-то свое. Хорошо это или нет, вопрос дискуссионный, но в наши времена и такое явление, как дискуссия, метит в Красную книгу, так что лишним не будет.

ММКФ

Дата премьеры: 13 июня 2022 года

Продолжительность: 99 минут

Режиссер: Диего Фелипе Гусман

В ролях: Джессика Херрера, Фабиан Бланко, Серджио Борбоса