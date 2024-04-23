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"Россия-Культура" 1 мая покажет документальный фильм к 95-летию Пахмутовой

В 2024 году народная артистка СССР, композитор Александра Николаевна Пахмутова отметит 95-летие. 1 мая на телеканале "Россия-Культура" состоится показ документального фильма "Мир Александры Пахмутовой" и трансляция из Волгограда праздничного концерта "В песне - жизнь моя!"

«Россия-Культура» покажет документальный фильм к 95-летию Пахмутовой
© Российская Газета

Композитор Александра Пахмутова - выдающееся явление в музыкальной жизни нашей страны. Работая в разных жанрах, она получила всенародную любовь и признание. В общей сложности Пахмутова написала порядка 400 песен и музыку к нескольким десяткам фильмов. Композиции, созданные в творческом союзе с мужем, поэтом Николаем Добронравовым, знакомы каждому. Среди них "До свиданья, Москва", "Звездопад", "Как молоды мы были", "Мелодия", "Нежность", "Команда молодости нашей", "Надежда" и многие другие.

Александра Николаевна родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом. В год ее 95-летия запланировано множество мероприятий, которые пройдут по всей стране и, конечно же, в Волгограде.

1 мая в 19:45 телеканал "Россия-Культура" покажет документальный фильм "Мир Александры Пахмутовой". Картина посвящена жизни и многогранному творчеству Александры Николаевны, ее отношениям с друзьями, коллегами и поклонниками ее таланта. Участвуют композиторы Родион Щедрин и Раймонд Паулс, певица Тамара Синявская, хоккеист Владислав Третьяк, музыкант Александр Ф. Скляр, оперный баритон Василий Ладюк. Кроме того, использованы уникальные исторические съемки - репетиция Евгения Светланова и концерт Михаила Плетнева.

Сразу после фильма, в 20:30 состоится трансляция из Волгограда праздничного концерта "В песне - жизнь моя!". В сопровождении оркестра Волгоградской филармонии перед зрителями выступят Ильдар Абдразаков, Лариса Долина, Динара Алиева, Василий Ладюк, хор Ансамбля Александрова и другие артисты.

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По сюжету главный герой сериала - Лаврентий Семенович Тимошин, или попросту Лаврик, - молодой, перспективный, но очень тревожный кандидат наук, возглавляющий лабораторию биохимии серьезного НИУ и уже не первый год разрабатывающий лекарство от страха. Ректор института Богомолов, который уже давно занимает эту должность, хочет уступить свой пост молодому поколению, и Лаврик - лучшая кандидатура. Только станет ли эта должность благом для Лаврика и позволит ли она все-таки завершить его исследование?

Съемки сериала проходили в Университете науки и технологий МИСИС. Именно там располагался научный институт, в котором работал главный герой.

В 2022 году сериал был представлен в рамках деловой программы Work in Progress на фестивале "Пилот" в Иваново. А в 2024-м был включен в основной конкурс Третьего фестиваля контента стриминговых сервисов ORIGINAL+.

Режиссеро Роман Фокин ("Восьмидесятые", "Психологини"). Главные роли, помимо Владимира Канухина, Михаила Горевого и Даниила Спиваковского,, исполнили Анастасия Шукевич (Happy End, "Магомаев"), Виктория Полторак ("Ваша честь", "Троцкий", "Библиотекарь"), Никита Санаев ("Тайны госпожи Кирсановой", "Мерзлая земля") и Елена Морозова ("Король и Шут", "Провинциальный детектив", "Библиотекарь"). Сериал сделан при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").

Фильмы и сериалы
Мёрзлая земля
Нежность
Психологини
Троцкий
Виктория Полторак
Николай Добронравов
Роман Фокин
Динара Алиева
Тамара Синявская
Даниил Спиваковский
Александра Пахмутова
Родион Щедрин
Евгений Светланов
Лариса Долина
Ильдар Абдразаков
Михаил Плетнев
Раймонд Паулс
Василий Ладюк
Владислав Третьяк
Елена Морозова
Институт развития интернета