Вышел тизер-трейлер сериала "Фарма"

Онлайн-кинотеатр PREMIER опубликовал тизер-трейлер криминального драмеди "Фарма" - о подпольном производстве недоступного для покупки лекарства. Также стала известна дата выхода сериала - 23 мая.

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Главный герой - Антон Павлов, недавно отметивший свое совершеннолетие. Он страдает редким генетическим заболеванием - миодистрофией. Это прогрессирующее ослабление мышц, приводящее к летальному исходу. Но Антон не отчаивается и старается жить полной жизнью - пишет собственную музыку, заводит новые знакомства, однако ему жизненно необходимо редкое и очень дорогое лекарство, которое он не может получить из-за бюрократических препятствий.

Проблема требует неотложного решения, и тогда старший брат Антона, хулиган Миха, берет дело в свои руки - он вместе с компанией друзей решает создать подпольную лабораторию по производству недоступного лекарства. Проявляя бурную деятельность, герои сталкиваются с проблемами и набивают себе шишки, но крепкая дружба и взаимовыручка помогают им двигаться дальше, несмотря на все препятствия.

Роль Михи в сериале "Фарма" исполнил Никита Павленко, а его брата Антона - Марк Эйдельштейн. В сериале также снялись Сергей Гилев, Александр Головин, Светлана Степанковская, Дарья Руденок, Арам Вардеванян и другие. Режиссер - Мария Кравченко.