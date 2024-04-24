В России сняли комедийный сериал не хуже «Теории Большого взрыва». Чем смешит зрителей «Ректор»?

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Питер, встречай: виртуальная экскурсия от создателей сериала «Всё ОК»

Новый культурный сериал «Всё ОК» (16+) не только признается в любви к Санкт-Петербургу, но и помогает лучше узнать Северную столицу. Всем, кто впервые собирается в этот город или хочет глубже его понять, нужно обратить внимание на QR-коды, которые появляются в сериале, если в кадре возникла достопримечательность.

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Проект «Всё ОК» создан «Студией Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева совместно с «НМГ Студией», компанией «Продакшн 360» и при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Проект пополнил линейку Wink Originals. Все серии комедийного проекта уже доступны в онлайн-кинотеатре Wink.ru, а телепремьера состоится на канале СТС.

“Всё ок” — это ироничная история о семье, любви и взрослении в городе, где всё вокруг дышит историей, а иногда она даже оживает. Зритель вместе с героями оказывается в знаковых местах города: в Летнем саду и Михайловском дворце, Большом Екатерининском дворце и Доме торгового товарищества «Братья Елисеевы», на Исаакиевской площади и Стрелке Васильевского острова. Главный герой сериала — гид-переводчик Илья (Фёдор Федотов) привык прятать чувства за цитатами великих и остротами, открывая душу только воображаемым персонажам из мира музеев. Всё меняется, когда после смерти матери ему приходится взять на себя заботу о младших сестрах (Анна Осипова, Алиса Руденко). И теперь интроверту, привыкшему к холостяцкой жизни, придется пересмотреть свои отношения с окружающим миром, вновь пережить детские обиды, влюбиться и наконец повзрослеть.

Создатели «Всё ОК» решили не останавливаться и добавили специальные QR-коды, которые помогут зрителям узнать интересные детали о памятных местах Санкт-Петербурга и картинах, которые представлены в сериале. Чтобы начать виртуальное путешествие нужно просто навести камеру своего смартфона на появившийсяQR-код и оказаться, например, в Летнем дворце Петра Первого.

«Мне хочется пригласить зрителя в тот Петербург, каким я ощущал и видел его в детстве: яркий, солнечный, сочный, чтобы развеять стереотип о том, что у нас льет дождь с 1703 года и петербуржцы никогда не видели солнца. Да, солнечный день не частый гость в северной столице, но, к счастью, во время съёмок “Всё ОК” город подарил нам очень много классных летних дней», — рассказал режиссер сериала Андрей Элинсон.

Дополнительная информация по каждой серии собрана на сайте социально-просветительского проекта «Всё ОК». Удобная навигация поможет быстро найти нужный исторический объект. Все тексты для кросс-медийного проекта были специально подготовлены филологом Софьей Лурье. Кроме того, на сайте представлены контакты некоммерческих организаций, которые занимаются темой культурного наследия («Фонд президентских грантов»), а также ссылки на лучшие туристические маршруты Петербурга, которые представлены на туристическом портале нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Для нас важно, чтобы наши проекты были не просто развлекательными, но и максимально полезными зрителю. В сериале “Всё ОК” поднимается сразу несколько социальных тем, но мы хотели в этот раз привлечь внимание аудитории к культурному наследию, показать зрителям, которые, возможно, не были в Петербурге, удивительные достопримечательности города. На сайте, который мы создали, можно подробно прочитать об организациях, которые занимаются сохранением культурного наследия, узнать о национальном проекте “Туризм” и составить туристические маршруты по другим городам России. А для особенно заинтересованных есть возможность даже принять участие в деятельности благотворительных проектов, посвященных русской культуре», — поделилась руководитель направления корпоративной социальной ответственности Национальной Медиа Группы Мария Залунина. “Наше сотрудничество с Институтом развития интернета пополнилось еще одним успешным проектом, чему мы очень рады. На сайте проекта “Всё ОК” в разделе “Погрузиться в тему» есть кнопка “Всё о лучших маршрутах Петербурга”, которая ведет на национальный туристический портал Russia.Travel. Это площадка, на которой представлен весь туристический потенциал нашей страны, включая Санкт-Петербург — город, чей исторический центр полностью признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Познакомить еще большее количество людей с историей Петербурга и возможностями портала Russia.Travel через участие в таком проекте, как “Всё ОК”, — большая удача для нас”, — считает заместитель генерального директора АНО «Национальные приоритеты» Ирина Осадчая. «Мне очень нравится, когда наши проекты выходят за пределы экрана, как это произошло с сериалом “Всё ОК”. Даже на премьере, которая состоялась конечно же в Петербурге, исполнитель главной роли гида Фёдор Федотов “спустился” с экрана на Дворцовую площадь и провел реальную экскурсию по достопримечательностям и местам съемок проекта. Сейчас начинается туристический сезон и новый просветительский проект по мотивам сериала поможет всем желающим составить собственный интересный маршрут по одному из самых кинематографичных городов страны», — отметил генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink.ru Антон Володькин.

О сериале «Всё ОК» (16+)

Производство: «Студия Видеопрокат», «НМГ Студия», «Продакшн 360» при поддержке Института развития интернета «АНО «ИРИ»)

Онлайн-кинотеатр: Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ)

Жанр: комедия

Хронометраж: 24 минуты

Количество серий: 13

Режиссёр-постановщик: Андрей Элинсон

Оператор-постановщик: Алексей Гопша

Шоураннер: Анастасия Корецкая

Продюсеры Wink.ru: Александр Косарим, Антон Володькин

Исполнительные продюсеры: Сергей Касатов, Настасья Гомиашвили

Продюсеры: Сергей Бондарчук, Анастасия Корецкая, Алексей Киселев

Автор сценария: Лев Мурзенко

В ролях: Фёдор Федотов, Анна Осипова, Алиса Руденко, Софья Гершевич, Анна Слю, Владислав Ценёв, Дава, Алена Апина и другие.

QR - кьюар, Wink.ru - винк.ру, Wink Originals - винк ориджиналс

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