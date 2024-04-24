Фильм «Жизнь вверх ногами» выйдет в кино со 2 мая

Лучше звоните Бобу Оденкёрку: фильм «Жизнь вверх ногами» в кино со 2 мая
В российский прокат выходит фильм «Жизнь вверх ногами» с Бобом Оденкёрком («Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу») в главной роли. История посвящена взаимоотношениям шести друзей, открывающих неожиданные тайны друг о друге.
Три пары друзей, три сюжетных линии, чьи переплетения обнаруживают удивительные черты в характерах каждого из героев, заметить которые не хватает смелости им самим. Супружеская неверность, любовь с разницей в возрасте, дружба и предательство – старый как мир набор тем неспешно и гипнотически раскрывается на экране через филигранную актёрскую игру и крепкий сценарий.
Сесилия Миниукки, режиссёр, рассказала:
«На создание фильма меня вдохновила необходимость не сойти с ума. До пандемии я собиралась снимать другую картину, но 2020 год изменил всё. И я подумала – что можно сделать, чтобы творчески пережить эти дни? Тогда в голову пришла идея фильма. Я позвонила Бобу Оденкёрку, он сразу же согласился. Несмотря на то, что физически мы были разобщены, это по-настоящему общий проект для всей команды».