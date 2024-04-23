Стало известно о съемках детектива "Красный шелк" с Биковичем

Закончился натурный съемочный блок детективного экшена "Красный шелк", который проходил в Иркутской области (на Байкале), в Псковской и Ленинградской областях, а также в Санкт-Петербурге. Теперь команда снимает интерьеры в павильоне. Фильм выйдет в прокат в начале 2025 года.

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Время действия 1927 год. В центре сюжета - бывший царский секретный агент (Милош Бикович), который застревает в Китае после падения Российской империи.

Единственным шансом вернуться домой для него становится сопровождение китайских курьеров, которые везут из Китая в Москву секретные документы. Они садятся в Транссибирский экспресс, не зная, что именно там их ожидает главная опасность. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики и настоящие головорезы, готовые на всё ради документов. Бывшему царскому агенту приходится объединиться с сотрудниками советских спецслужб (Глеб Калюжный, Елена Подкаминская), чтобы найти общего врага.

В фильме также снимаются Ярослав Могильников (сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", "Подельники"), Гоша Куценко ("Инсомния", "Волшебный участок"),Дмитрий Куличков ("Дурак", "Завод"), Светлана Чуйкина ("Бригада", "Плакать нельзя") и другие. Китайскую сторону представляют Чжэн Ханьи, Ян Цзыхуа, Хуан Хаонань и Чжэн Лун.

К работе над фильмом привлечена съемочная команда "Балканского рубежа", признанного главным российским фильмом 2019 года по рейтингу КиноПоиска. Режиссерское кресло вновь займет Андрей Волгин.

Андрей Волгин, режиссер-постановщик:

"Несмотря на изначальные сюжетные условия, это не исторический фильм с политизированным контекстом. Мы снимаем сюжет в антураже эпохи 1920-х-30-х годов, но по-своему работаем с этой эстетикой, что сразу будет заметно по всем рекламным материалам. Это большое кино на стыке самых востребованных жанров - экшена, детектива и приключений. Наш сюжет начинается как своеобразный оммаж Агате Кристи, но выходит далеко за пределы устоявшихся шаблонов подобных историй - мы хотим сыграть на опережение со зрителем. Головоломка перерастает в масштабный и захватывающий экшен, и какие-то сцены мы не планируем показывать в трейлерах вплоть до выхода фильма".

Милош Бикович, актер:

"Я люблю кино, которое читается и делается по-новому, смешивая жанры и удивляя зрителей. "Красный шелк" - это детектив, в котором есть и интересные герои, и разнообразная натура, и скрещивание русской и китайской культуры, и большое количество экшен-сцен. Уверен, зрителям будем интересно разгадывать эту историю вместе с главным героем".

Глеб Калюжный, актер: