Аль Пачино и Дэн Стивенс сыграют в фильме ужасов «Ритуал»

Главные роли в предстоящем фильме ужасов «Ритуал» сыграют Аль Пачино и Дэн Стивенс — об этом пишет издание Variety.

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«Ритуал» рассказывает историю про двух священников. Один из них (его роль исполнит Стивенс) подвергает свою веру сомнениям, другому (Аль Пачино) не даёт покоя тяжёлое прошлое. Тем не менее, они должны объединить усилия, чтобы провести обряд экзорцизма и спасти одержимую девушку.

Хоррор основан на реальных событиях — истории Эммы Шмидт, которая считается наиболее тщательно задокументированным случаем экзорцизма в американской истории.

Лента от компании XYZ Films выйдет в мировой прокат в 2025 году, в фильме также появятся Эшли Грин и Эбигейл Коуэн. Другие подробности проекта пока неизвестны.