Фильм «Жокей пустыни» взял главный приз кинофестиваля стран БРИКС на ММКФ

Фильм режиссера Абу Бакра Шоки "Жокей пустыни" взял главный приз кинофестиваля стран БРИКС, который проходит в рамках 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), передает корреспондент ТАСС.

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"Для меня большая честь объявить, что главный приз достается фильму "Жокей пустыни". Большое спасибо вам за теплый прием в прохладной Москве", - сказала первая женщина-сценарист, режиссер и продюсер в Объединенных Арабских Эмиратах Найла Аль-Кхаджа.

Приза за лучшую женскую роль удостоена Рана Хаттаб за фильм "Крысиная дыра" Моххамеда Эль-Саммана (Египет). Приз за лучшую мужскую роль присужден российскому актеру Александру Яценко за фильм "Ненормальный" режиссера Ильи Маланина. Специальный приз жюри вручен фильму "Шаг к мечте: раз и навсегда", режиссер Да Пэн (Китай). Награду за лучшую режиссерскую работу получил Абу Бакр Шоки за фильм "Жокей пустыни" (Саудовская Аравия, Египет, Иордания). Лучшим фильмом жюри также признало "Жокея пустыни".

Программный директор 46-го Московского международного кинофестиваля Иван Кудрявцев отметил, что кинофестиваль стран БРИКС "вносит значимый вклад в развитие сотрудничества и кинематографии между странами".

"В этом смысле я надеюсь, что фестиваль был весьма полезен. Напомню, что в основном конкурсе участвовало семь картин из России, Китая, Индии, Саудовской Аравии, Египта, Иордании, ЮАР и Ирана. Более 20 фильмов были представлены во внеконкурсной программе кинофестиваля стран БРИКС", - сказал он.

По его словам, в рамках кинофестиваля также прошла деловая программа, где обсуждались особенности национальной кинематографии и дистрибуции, права интеллектуальной собственности в творческих индустриях стран БРИКС, влияние фестивалей на возможность попасть на мировой кинорынок.

О фестивале

Кинофестиваль стран БРИКС проходил с 19 по 23 апреля в рамках ММКФ. В его программе - полнометражные фильмы из России, Китая, Ирана, Индии, Египта и других стран. Среди них - "Ненормальный" режиссера Ильи Маланина (Россия), "Шаг к мечте: раз и навсегда" режиссера Дун Чэнпэна (Китай), "После ухода" режиссера Реза Неяти (Иран), "Примитив" режиссера Амитаба Чатерджи (Индия) и другие.

В жюри кинофестиваля стран БРИКС входили продюсер, режиссер и сценарист Алексей Пиманов (председатель жюри), актриса из ЮАР Флоренс Масебе, продюсер Йиргашева Тешоме Амаре (Эфиопия), кинокритик Жао Шугуан (Китай), первая женщина-режиссер в Объединенных Арабских Эмиратах Найла Аль-Хаджа.

46-й Московский международный кинофестиваль проходит с 19 по 26 апреля. Впервые он состоялся в 1935 году, в 1995 году было объявлено, что киносмотр станет ежегодным, однако в 1996 и 1998 годах фестиваль не проводился. С 1999 года ММКФ проходит каждый год. Президент кинофестиваля - режиссер Никита Михалков. ТАСС является информационным партнером ММКФ.