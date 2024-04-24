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Фильм «Во сне ты горько плакал» с Иваном Ургантом в главной роли. Что известно о режиссерском дебюте Солодникова?

Артист Иван Ургант три года не появлялся в кинофильмах. Он возвращается в ленте «Во сне ты горько плакал» — первой полнометражке журналиста Николая Солодникова. В апреле 2024 года картину представили узкому кругу зрителей и выпустили атмосферный трейлер. «Лента.ру» рассказывает, что известно о фильме «Во сне ты горько плакал», кто в нем сыграл, чем знаменит Солодников и что известно о карьере Урганта после того, как «Вечерний Ургант» перестал выходить в эфир.

«Во сне ты горько плакал» с Иваном Ургантом. Что известно о фильме?
© Кадр из трейлера фильма "Во сне ты горько плакал"

Главное о фильме

Страна: Россия

Режиссер: Николай Солодников

Жанр: драма

Производство: «Пример интонации»

Когда выйдет: неизвестно

Будет ли прокат: неизвестно

В главных ролях: Иван Ургант, Леонид Бичевин, Полина Агуреева

Дата выхода

«Во сне ты горько плакал» — предстоящий черно-белый фильм на русском языке. Для журналиста и блогера Николая Солодникова, известного по авторскому YouTube-каналу «ещенепознер», это дебют в художественном кино. Спонсором стал фонд кинорежиссера Александра Сокурова «Пример интонации».

Кто спонсировал фильм

Фонд «Пример интонации» существует с 2013 года и помогает молодым авторам, которые снимают свои дебютные работы, с организацией съемок. В попечительский совет, помимо Сокурова, входят Наталия Солженицына (вдова писателя), миллиардер Александр Мамут и меценат Владимир Смирнов.

Съемки проходили в Санкт-Петербурге и Новгородской области, на Волхов. О их завершении создатели рассказали в сентябре 2023 года. А 4 апреля 2024 года фильм представили на закрытом показе в клубном пространстве Noodome. При этом на странице на «Кинопоиске» год производства и дата выхода не указаны.

Пока неизвестно, когда и в каком формате будет премьера для широкой аудитории

Трейлер фильма

Трейлер вышел 8 апреля 2024 года — его опубликовал в своем Telegram-канале Солодников. Это черно-белый ролик с закадровым голосом и натурными съемками.

В трейлере показано, как герой Урганта в деревне проводит время с маленьким мальчиком, вероятно, сыном. Они катаются на велосипеде, гуляют по берегу реки, отдыхают на природе.

Сюжет фильма

Фильм носит название одноименного Юрия Казакова — его же цитирует голос за кадром в трейлере. Это последний завершенный рассказ писателя. Он вышел в печать в 1977 году.

Рассказ написан в виде лирического монолога, в котором автор обращается к сыну — рассказывает об уходе из жизни своего товарища Мити и рассуждает о ее ценности

У рассказа нет единого сюжета и линии повествования. Это поток сознания, в котором автор размышляет о чувстве вины перед ушедшим из жизни товарищем, любуется природой, а также наслаждается временем, проведенным с маленьким сыном и вспоминает собственное детство.

Юрий Казаков (1927–1982) при жизни издал 10 сборников рассказов. Также он писали пьесы, очерки, стихи и эссе. Критики называли его продолжателем Бунина и традиций других русских классиков. Его прозу отличают почти музыкальный ритм, особый лиризм, темы внутреннего одиночества и обостренного восприятия мира вокруг.

Как рассказала журналистка Ксения Китаева, которая была на закрытом показе, фильм отличается от рассказа.

«После просмотра часовой черно-белой ленты режиссеру еще примерно столько же пришлось пояснять людям некоторые моменты, большинство из которых значительно разнятся с текстом одноименного рассказа Юрия Казакова», — написала она.«Вердикт: потратьте время хотя бы ради закадрового голоса профессора Жаринова, бесконечных пасхалок к творчеству Микеланджело и абсолютно бесподобных пейзажей побережья реки Волхов», — Ксения Китаева, журналист.

Актеры и роли

Главным актером фильма стал Иван Ургант. Артист известен по новогодней франшизе «Елки» и передаче «Вечерний Ургант». Это первая драматическая роль Урганта — прежде он играл в комедиях. Кроме того, он появился в кино впервые после трехлетнего перерыва. Последняя его киноработа — фильм «Елки 8», вышедший в 2021 году.

Закадровый текст читает Евгений Жаринов — писатель и переводчик.

В фильме также снялись:

Скандалы вокруг фильма

Обвинение в плагиате

Режиссер Александр Сокуров 10 апреля 2024 года назвал фильм плагиатом. По его словам, Солодников позаимствовал название картины из рассказа Казакова, но сам фильм — это не экранизация.

Сокуров добавил, что именно он посоветовал Солодникову рассказ.

«Фильм не по произведению Казакова. <...> Название украдено у писателя, это не экранизация», — Александр Сокуров, режиссер.

При этом Сокуров признался, что еще не видел эту картину.

Обращение к Минкультуры

В начале апреля 2024 года глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился к Минкультуры с призывом запретить фильм Солодникова, так как у режиссера и главного актера «антироссийская позиция».

Прежде глава ФПБК Аллы Пугачевой, Лии Ахеджаковой, Анастасии Ивлеевой, Ксении Раппопорт и Алексея Серебрякова.

Кто такой Николай Солодников

Николай Солодников — российский видеоблогер и журналист. Прославился как создатель и ведущий YouTube-канала «ещенепознер». С 2018 по 2022 год там выходили интеллектуальные интервью с известными людьми — общественными деятелями, интернет-звездами, политиками, артистами, учеными.

У канала больше миллиона подписчиков, но новые ролики там больше не публикуются: с 19 сентября 2022 года команда проекта ушла в бессрочный отпуск.

После заморозки «ещенепознера» Солодников запустил YouTube-шоу «Солодников». Там выходят интервью и авторские ролики об искусстве

Где сейчас Иван Ургант

Иван Ургант выступил в соцсетях против специальной военной операции (СВО) сразу после ее начала. После этого он перестал появляться на экранах. Передача «Вечерний Ургант», которую он вел, в последний раз Первый канал, где выходило ток-шоу, опроверг его закрытие и увольнение Урганта.

В марте 2022 года СМИ Андрей Ургант, 25 марта 2022 года Москве вместе с семьей.

Его также франшизы «Елки», которая вышла в прокат в декабре 2022 года. При этом в первых восьми фильмах он участвовал. По словам сценариста фильма Евгения Кулика, Ургант как непрофессиональный актер не справился бы с «объемной историей», которую хотели рассказать в «Елках 9».

В последний раз Ургант появился в телевизионном спектакле «Происшествие в стране Мульти-Пульти» по советской аудиосказке 1982 года

Телеспектакль выходил на стриминговой платформе Kion. Его убрали в декабре 2022 года. Затем его перезалили на YouTube, в открытый доступ.

В январе 2023 года депутат Госдумы Николай Новичков предложил объявить Урганта иноагентом. Инициатива осталась без рассмотрения.

Тогда же, в январе 2023 года, появились слухи о съемках нового «Вечернего Урганта». Ургант Филиппа Киркорова и Валю Карнавал, «когда завершится перерыв».

Урганта Александром Ширвиндтом. Он заявил журналистам, что никуда не уезжал из России. По Михаила Ширвиндта, в России Ургант продюсирует проекты, которые «не очень на виду».

16 апреля 2024 года Урганту исполнилось 46 лет. Генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст поздравил его с днем рождения во время съемок КВН, о чем рассказал присутствовавший в зале участник команды «Бывшие» Константин Белевцев. По его словам, Эрнст позвонил Урганту по телефону, все зрители хором поздравили артиста, а тот «пару раз разнес зал».

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