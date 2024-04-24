Топ-10 южнокорейских сериалов с высоким рейтингом

В 2021 году «Игра в кальмара» стала настоящим культурным феноменом — южнокорейское шоу было второй сезон. Сериал о людях, участвующих в жестокой игре на выживание, — не единственный пример проекта из Южной Кореи, который завоевал популярность по всему миру. Стриминги все чаще выпускают дорамы (в дословном переводе — «драмы») разных жанров: от классических мелодрам до запутанных детективов и триллеров. «Лента.ру» делится подборкой лучших южнокорейских дорам с высоким рейтингом и без спойлеров рассказывает об их сюжете.

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Что случилось с секретарем Ким?

Оригинальное название: Kimbiseoga wae geureolkka?

Год выхода: 2018

Жанр: мелодрама, комедия

Режиссер: Пак Чун-хва

Сколько серий: 16

Длительной одной серии: 60-70 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.1

Рейтинг IMDb: 8.1

В главных ролях: Пак Со-джун, Пак Мин-ён, Хван Чхан-сон, Ли Тхэ-хван

Классическая, но от этого не менее интересная история о служебном романе, который постепенно разгорается между начальником и подчиненной.

Секретарша Ким Ми-со (Пак Мин-ён) уже девять лет работает личной помощницей Ли Ён-чжуна (Пак Со-джун) — эгоистичного и амбициозного бизнесмена. Из-за работы девушка долгое время не могла вступить в романтические отношения и совсем не занималась личной жизнью. В один момент терпение Ким подходит к концу, и она решает уволиться.

Начальник понимает, что без незаменимой помощницы его корпорации быстро придет конец. Ли стремится удержать Ким и решается на отчаянный шаг — делает секретарше предложение. Однако брак с высокомерным боссом не входит в планы Ми-со, которая мечтает отыскать свое счастье за пределами офиса.

Легкое романтическое шоу основано на одноименном романе писательницы Чон Кён-юн. «Что случилось с секретарем Ким?» часто включают в подборки дорам, которые понравятся даже тем, кто не знаком с южнокорейскими сериалами.

Силачка До Бон Сун

Силачка До Бон Сун

Оригинальное название: Himssen yeoja Do Bongsun

Год выхода: 2017

Жанр: комедия, фантастика, мелодрама, детектив

Режиссер: Ли Хён-мин

Сколько серий: 16 + спецвыпуск

Длительной одной серии: 60-70 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.2

Рейтинг IMDb: 8.2

В главных ролях: Пак По-ён, Пак Хён-щик, Чи Су, Ан У-ён

Комедия с очаровательной главной героиней, которая вынуждена скрывать от всех свою суперсилу.

То Бон-сун (Пак По-ён) только с виду хрупкая девушка — на самом деле она, как и все женщины в ее семье, обладает невероятной силой. Героине приходится быть очень острожной — одним неловким движением она может сломать все, к чему прикасается. Еще аккуратнее То ведет себя с Ин Кук-ту (Чи Су), серьезным и довольно занудным юношей, который ей небезразличен. Кук-ту нравятся скромные и изящные девушки, и Бон-сун изо всех сил пытается стать для него идеальной.

Все меняется, когда То приставляют к богатому наследнику Ан Мин-хёку (Пан Хён-щик) в качестве телохранителя — импульсивный и избалованный мажор оказывается полной противоположностью Кук-ту. Одновременно с этим хрупкая супергероиня пытается отыскать опасного преступника, который напал на ее лучшую подругу.

Я псих, но это нормально

Оригинальное название: Saikojiman gwaenchanha

Год выхода: 2020

Жанр: фэнтези, драма, мелодрама

Режиссеры: Пак Щин-у и Чон Дон-юн

Сколько серий: 16

Длительной одной серии: 70 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.4

Рейтинг IMDb: 8.6

В главных ролях: Ким Су-хён, Со Е-джи, Пак Кю-ён, О Джон-сэ

История о двух сложных и странных людях, которые внезапно становятся очень близки и находят утешение друг в друге.

Девушка по имени Ко Мун-ён (Со Е-джи) пишет сказочные истории для детей. Однако ее жизнь совсем не похожа на сказку — Ко страдает антисоциальным расстройством личности, а также часто видит кошмары, в которых появляется ее давно пропавшая мать.

Молодой сотрудник психиатрической больницы Мун Кан-тэ (Ким Су-хен) ухаживает за своим аутичным братом Мун Сан-тэ (О Джон-сэ). После того как мать Сан-тэ лишилась жизни на его глазах, он панически боится бабочек: из-за этого братья вынуждены часто переезжать с места на место.

Медбрат и писательница встречаются на презентации новой книги Ко Мун-ён — мероприятие заканчивается скандалом, но Ко понимает, что именно спокойный Мун Кан-тэ способен выдержать ее импульсивные выходки.

Выходи замуж за моего супруга!

Оригинальное название: Nae nampyeongwa gyeolhonhaejwo

Год выхода: 2024

Жанр: мелодрама, фэнтези

Режиссер: Пак Вон-гук

Сколько серий: 16

Длительной одной серии: 65 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.2

Рейтинг IMDb: 7.9

В главных ролях: Сон Ха-юн, Пак Мин-ён, На Ин-у, Ли И-гён

Фантастическая история о тайнах, изменах и путешествиях во времени, вышедшая на Amazon Prime Video в 2024 году.

Кан Джи-вон (Пак Мин-ён) тяжело больна, но стремительно ухудшающееся состояние ее не беспокоит. Гораздо страшнее то, что ее супруг Пак Мин-хван (Ли И-гён) изменяет Кан с ее лучшей подругой. Особенно если учесть, что ни муж, ни его любовница не испытывают вины за предательство — наоборот, они признаются, что с нетерпением ждут, когда Кан не станет.

Между супругами вспыхивает ссора — в результате скандала Кан сильно ударяется головой о стеклянный стол. Однако женщина, которая должна была лишиться жизни, внезапно оказывается в прошлом.

Кан Джи-вон каким-то образом переносится на десять лет назад — теперь она может изменить свою судьбу и отомстить изменнику. В процессе героине придется узнать много неприятных тайн о самых близких и даже о самой себе.

Во имя мести

Оригинальное название: Mai neim

Год выхода: 2021

Жанр: драма, триллер, криминальный боевик

Режиссер: Ким Джин-мин

Сколько серий: 8

Длительной одной серии: 47 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.8

Рейтинг IMDb: 7.8

В главных ролях: Хан Со-хи, Пак Хи-сун, Ан Бо-хён, Ким Сан-хо

Жестокая и местами кровавая (возрастное ограничение 18+ позволяет) история о том, на что человек готов ради мести.

17-летнюю Юн Джи-у (Хан Со-хи) сложно назвать счастливым подростком: ее отец тесно связан с криминалом и редко появляется дома, полиция постоянно донимает распросами о семье, а учителя стремятся как можно скорее отделаться от проблемной школьницы. В один момент все проблемы оказываются совершенно неважными — отец Юн Джи-у лишается жизни у нее на глазах, как только приходит навестить дочь. Девушка винит себя в потере и мечтает отомстить виновным.

Юн обращается к криминальному боссу Чхве Му-джину (Пак Хи-сун), который раньше сотрудничал с ее отцом, и тот соглашается помочь. Юн Джи-у начинает тренироваться вместе с бандитами Чхве, чтобы потом внедриться в отряд полиции под новым именем — кажется, от ее отца избавился именно один из полицейских.

Игра лжецов

Оригинальное название: Laieo geim

Год выхода: 2014

Жанр: детектив, триллер

Режиссер: Ким Хон-сон

Сколько серий: 12

Длительной одной серии: 65 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.9

Рейтинг IMDb: 7.5

В главных ролях: Ли Сан-юн, Ким Со-ын, Щин Сон-нок, Чха Су-ён

Сериал из Южной Кореи, который рассказывал о построенных на обмане жестоких играх задолго до «Игры в кальмара».

Наивная студентка Нам Да-джон (Ким Со-ын) получает загадочное письмо с приглашением на «Игру лжецов». Это психологическая игра на выживание, цель которой — обмануть соперников и украсть их деньги. Девушка соглашается принять участие в реалити-шоу, чтобы расплатиться с долгами, оставшимися от сбежавшего отца.

Честная и доверчивая героиня практически сразу же лишается стартового капитала — чтобы продолжить участие в «Игре лжецов», ей приходится объединиться с кем-то, кто умеет врать. Выбор Да-джон падает на Чха У-джина (Ли Сан-юн), профессора психологии и гениального мошенника. Аферист соглашается участвовать в реалити вместе со студенткой, однако главный приз — 10 миллионов вон — должен достаться только одному.

Большее зло (Худшее из зол)

Оригинальное название: Choeakui ak

Год выхода: 2023

Жанр: криминальная драма, боевик

Режиссер: Хан Дон-ук

Сколько серий: 12

Длительной одной серии: 52 минуты

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.4

Рейтинг IMDb: 8.3

В главных ролях: Чи Чхан-ук, Ви Ха-джун, Лим Сэ-ми, Биби

Нуарная дорама от Netflix о жестоком криминальном мире и наркобизнесе.

События происходят в середине 1990-х в одном из самых густонаселенных районов Сеула, Каннаме. Чо Ги-чхоль (Ви Ха-джун) состоит в местной преступной банде, но не может торговать наркотиками из-за запрета главаря. Недовольный Ги-чхоль жестоко расправляется со своим боссом и захватывает власть в группировке.

Наркобизнес процветает, а влияние группировки постепенно распространяется на другие регионы Южной Кореи, Китай и Японию. Бандой Чо Ги-чхоля начинает интересоваться полиция, а другие криминальные боссы объявляют ему войну.

Чтобы раскрыть преступные схемы наркоторговца, в группировку внедряется полицейский Пак Джун-мо (Чи Чхан-ук). Он притворяется кузеном лучшего друга Ги-чхоля, которого не стало во время бандитских разборок. Постепенно Джун-мо теряет моральные ориентиры и словно забывает, что работает под прикрытием.

Потомки солнца

Оригинальное название: Taeyangeui huye

Год выхода: 2016

Жанр: мелодрама, военная драма, боевик

Режиссеры: Ли Ын-бок, Пэк Сан-хун, Ю Джон-сон

Сколько серий: 16

Длительной одной серии: 60 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.5

Рейтинг IMDb: 8.2

В главных ролях: Сон Джун-ги, Сон Хе-гё, Чин Гу, Ким Джи-вон

Грустная история о людях, которых тянет друг к другу, несмотря на противоположные взгляды на жизнь.

Капитан Ю Си-джин (Сон Джун-ги) — спецназовец. Он, как и положено солдату, привык четко выполнять приказы и подчиняться высшему руководству. Однажды Си-джин встречает доктора Кан Мо-ён (Сон Хе-гё) — хрупкую девушку, которая с теплотой относится к каждому своему пациенту. Между молодыми людьми быстро вспыхивают чувства, но отношения не удается сохранить — солдат и врач слишком непохожи друг на друга. Мо-ён не может смириться с тем, что Си-джину приходится калечить и лишать жизни людей, даже если это происходит по долгу службы.

Судьба вновь сводит героев спустя восемь месяцев, когда спецназовца отправляют на миротворческую миссию в вымышленную страну Урук. В горячей точке военный встречает Мо-ён — она отправляется в Урук, чтобы помогать раненым. В охваченной войной стране чувства между героями вспыхивают с новой силой. Чтобы быть с возлюбленной, Ю Си-джин должен доказать, что даже в солдате есть сострадание и человечность.

Триумф

Оригинальное название: Deo geullori

Год выхода: 2022

Жанр: драма

Режиссер: Ан Гиль-хо

Сколько серий: 16

Длительной одной серии: 50 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.4

Рейтинг IMDb: 8.1

В главных ролях: Сон Хе-гё, Ли До-хён, Лим Джи-ён, Ём Хе-ран

Красивая драма, которая понятным языком говорит о таких тяжелых темах, как буллинг, насилие и сексуальные домогательства. А еще показывает, что иногда для человеческой жестокости не нужны причины.

В юности Мун Дон-ын (Сон Хе-гё) мечтала стать успешным архитектором. Однако ее планам не суждено было осуществиться — жизнь девушки сломали бессердечные одноклассники. В школе Мун стала жертвой сексуального насилия, а также получила ожоги всего тела и тяжелую моральную травму.

Единственное, что остается униженной и напуганной Дон-ын — разработать изощренный план мести, который позволит наконец поставить повзрослевших мучителей на место. Чтобы воплотить свою идею, девушка устраивается на работу в школу, где учится дочь ее главной обидчицы. Однако, возможно, Мун и не придется мстить — с жестокими и погрязшими в обмане людьми прекрасно расправится сама судьба.

Охотник за дезертирами

Оригинальное название: D.P.

Год выхода: 2021

Жанр: драма, комедия, детектив

Режиссер: Хан Джун-хи

Сколько серий: 12 (2 сезона)

Длительной одной серии: 50 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.0

Рейтинг IMDb: 8.2

В главных ролях: Чон Хэ-ин, Ку Гё-хван, Сон Сок-ку, Ким Сон-гюн

Одна из лучших дорам 2021 года, вышедшая на Netflix. Шоу стремится разобраться, как выглядит изнанка южнокорейской армии, и почему военные институты не всегда работают так, как надо. «Охотник за дезертирами» поднимает проблемы коррупции, дедовщины и травли, одновременно с этим концентрируясь на личных историях отдельных солдат.

События сериала разворачиваются в 2014 году. Рядовой южнокорейской армии Ан Джун-хо (Чон Хэ-ин) и ироничный капрал Хан Хо-ёл (Ку Гё-хван) попадают в ряды военной полиции, которая занимается поиском дезертиров. Теперь герои должны проехать по всей стране, чтобы отыскать сбежавших солдат и вернуть их на службу.

Постепенно полицейские понимают, что за каждым побегом стоит своя пугающая история — Джун-хо и Хо-ёлу придется столкнуться с реальными судьбами военных и понять, что вынудило их самовольно покинуть пост.

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