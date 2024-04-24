Премьера фильма «Пришелец» состоится на Московском международном кинофестивале

На сайте Московского международного кинофестиваля (ММКФ) появилась информация о том, что на шоу состоится мировая премьера фантастической драмы российского режиссёра Ивана Соснина «Пришелец».

© Чемпионат.com

По словам Соснина, он очень сильно любит фильмы про космос. Снять картину «Пришелец» с небольшим бюджетом он решил ради эксперимента.

Я люблю фильмы про космос, снимал два клипа на космическую тематику. Я понимаю, что это огромные бюджеты, графика. До сегодняшнего дня мне не приходила в голову мысль, что можно снимать фантастическое кино с теми бюджетами, что были у нас, но мы решились на авантюру, это был эксперимент для меня.

Сюжет «Пришельца» разворачивается в небольшой уральской деревне среди обычных людей, не считая местного слабослышащего чудака Лёши. Он живёт в самодельном доме из мусора, рисует странные круги на полях и пытается поймать радиоволны в надежде на то, что ему удастся связаться с представители внеземных цивилизаций.