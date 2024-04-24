На Международном детском фестивале в Красноярском крае покажут 100 фильмов из 28 стран

100 фильмов из 28 стран мира стали участниками конкурсной и внеконкурсной программ III Международного фестиваля фильмов для детей и юношества "Герой", который пройдет в мае этого года в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщил организатор мероприятия "Енисей кино".

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"В этом году 100 кинолент из 28 стран мира (среди которых 52 премьеры) прошли экспертный отбор и стали участниками конкурсной и внеконкурсной программ III Международного фестиваля фильмов для детей и юношества "Герой". В официальный конкурсный шорт-лист вошли 58 лучших игровых, анимационных и документальных кинокартин. <…> В числе жюри и почетных гостей мероприятия будут известные деятели киноиндустрии российских и зарубежных стран, среди которых президент кинофестиваля Владимир Грамматиков", - сообщили организаторы.

Фестиваль пройдет с 20 по 24 мая. Основную конкурсную программу представят 22 страны - Россия, Аргентина, Беларусь, Великобритания, Германия, Египет, Индия, Иран, Канада и другие.

"Всего в рамках конкурса будет разыграно восемь наград. Они достанутся авторам лучших полнометражных и короткометражных, игровых, анимационных и документальных фильмов. Отдельного внимания заслуживает специальная номинация "Кто твой Герой?", в которой представлены ленты от кинематографистов в возрасте до 18 лет", - пояснили в "Енисей кино".

Площадками кинофестиваля станут учреждения культуры, кинотеатры, библиотеки Красноярского края. Всего на фестиваль было подано 2, 5 тыс. заявок из 115 стран.

Кинофестиваль "Герой" проходит в Красноярском крае в третий раз. Статус международного фестивалю был присвоен в 2020 году. При кинофестивале действует киношкола, ученики которой станут активными участниками дискуссионного штаба подростков после показов конкурсных фильмов и обсуждений. Учредитель фестиваля - министерство культуры Красноярского края.