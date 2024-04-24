В Якутии выходит в прокат фильм Михаила Лукачевского "Там, где танцуют стерхи"

Во всех кинотеатрах Якутии с 25 апреля стартует прокат нового фильма "Там, где танцуют стерхи" режиссера Михаила Лукачевского, сообщает пресс-служба компании "Сахафильм".

© Российская Газета

Герой фильма - мальчик Ваня. Вернувшись спустя 10 лет домой, он впервые знакомится с матерью. Но их счастье недолго, смерть вновь разлучает их.

Мальчик пускается на поиски редких птиц - стерхов (белых журавлей), чтобы увидеть их волшебный танец и на мгновенье воссоединить семью. Ведь, по якутским поверьям, человек, видевший танец стерхов, будет счастлив всю жизнь.

Прототипом отважного мальчика является известный в Якутии Кыталык Уйбаан. Этот человек всю жизнь снимал редких птиц.

Позже фильм выйдет и во всероссийский прокат. Недавно лента завоевала Гран-при кинофестиваля "Золотой ворон". А восьмилетний актер Миша Слепцов получил спецприз "За лучшую роль".

Также на этой неделе в кинотеатрах 12 российских городов начнется показ якутской кинокартины "Карина".