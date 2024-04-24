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Во втором сезоне «Уэнсдей» сыграет звезда «Мира Дикого запада» Тандиве Ньютон

Издание Variety сообщило, что во втором сезоне сериала «Уэнсдей» сыграет Тандиве Ньютон. Она известна благодаря шоу «Мир Дикого запада», а также ролям в фильмах «Миссия: невыполнима 2» и «2012».

Во втором сезоне «Уэнсдей» сыграет звезда «Мира Дикого запада» Тандиве Ньютон
©  Чемпионат.com

Подробности персонажа Ньютон держатся в секрете. Ранее стало известно, что в проекте сыграет звезда «Большого Лебовски» Стив Бушеми.

Съёмки второго сезона сериала «Уэнсдей» начнутся в ближайшие недели и закончатся в ноябре. В этот раз производство пройдёт в Ирландии — первый сезон снимали в Румынии. У продолжения пока нет даты премьеры — релиз состоится не раньше 2025 года.

«Уэнсдей» — один из самых популярных сериалов 2022 года, рассказывающий о юной девушке Уэнсдей из семейки Аддамс. Шоу номинировалось сразу на 12 наград премии «Эмми», получив в итоге четыре статуэтки.

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