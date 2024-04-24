Главную роль в сериале по «Нейроманту» сыграет Каллум Тернер

Издание Deadline сообщило, что главную роль в сериале по «Нейроманту» Уильяма Гибсона сыграет Каллум Тёрнер. Актёр известен ролями по сериалу «Властелины воздуха» и франшизе «Фантастические твари».

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«Нейромант» — одно из главных произведений, которое популяризировало жанр киберпанка. Ко всему прочему, роман Гибсона удостоился премий «Небьюла» и «Хьюго». Книга повествует о хакере по имени Кейс, специализирующимся на взломе систем защиты информации.

Сериал будет совместным производством Skydance Television, Anonymous Content и Apple Studios. Шоураннером проекта выступит сценарист «Джека Райана» Грэм Роланд. Пилотную серию снимет Джастин Диллард.

Ожидается, что шоу будет состоять из 10 эпизодов. Его премьера состоится в стриминговом сервисе Apple TV+.