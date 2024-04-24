Появился первый трейлер «Моргни дважды» с Ченнингом Тейтумом

Опубликован первый трейлер триллера "Моргни дважды" (Blink Twice, 18+).

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Молодой официантке Фриде из Лос-Анджелеса, удается попасть в окружение филантропа и IT-магната Слейтера Кинга. Девушка посещает вечеринки и знакомится с новыми людьми на частном острове бизнесмена, однако со временем понимает, что здесь творится что-то неладное… Это официальный синопсис картины.

Лента - режиссерский дебют Зои Кравиц, дочери Ленни Кравица и Лизы Боне. Зои выступила также сосценаристкой и сопродюсером предприятия.

Каст - богатый: Ченнинг Тейтум, Джина Дэвис, Кайл Маклоклен, Адриа Архона, Кристиан Слэйтер, Хейли Джоэл Осмент, Алиа Шокат.

Проект ушел на постпродакшн. Премьера - в конце августа.