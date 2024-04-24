Что известно о единственном российском фильме в Основном конкурсе ММКФ

Фильм "Пришелец" Ивана Соснина стал единственной российской картиной, попавшей в Основной конкурс 46-го ММКФ (Московский международный кинофестиваль).

Уже на первом пресс-показе стало ясно, что "Пришелец" - серьезный претендент на главный приз. И, даже если фильм ничего не получит по мнению международного жюри, то и российским кинематографистам и зрителям, и иностранным гостям запомнится надолго.

Про режиссера и автора сценария Ивана Соснина ("Далекие близкие", "Иваново счастье", "Юг", "Мамонты") в кинематографической среде ходят слухи, что он неконфликтный, покладистый, безобидный. Даже используют определение "удобный". Конечно, он такой. По одной простой причине - очень талантливый и никому не желает зла. Создается впечатление, что Соснин находится в определенном творческом "дзене", и оттого у него картины получаются не просто "добрыми и светлыми" (как же затаскали эти два слова в последнее время в нашем кино), но просветленными. И очень искренними.

Никакими повышенными бюджетами такой эмоции в кино не добьешься. Вот и "Пришелец". Даже шутить не хочется по поводу того, что Соснин, как Спилберг, снял своего "Инопланетянина". Или как Ридли Скотт своего "Чужого": название фильма Соснина на английском - "Alien". Всего за 15 смен Соснин снял недорогой фильм, в котором больше космоса и русской души, чем в ином разрекламированном и расбюджетированном проекте.

По сюжету - "Живет такой парень" (ассоциации с Василием Шукшиным для знатока советского кино при просмотре фильма неизбежны) - Леша. Максим Стоянов играет деревенского дурачка так, что автором сразу же задается тон сказки, которая потом перерастает в фантастику. Так простая мелодия становится мощным аккордом.

Про Леху умные люди сказали бы, что он - с особенностями ментального развития. Детская травма привела к тому, что не похож на других. Плюс гены. Леша живет с бабушкой. Работает на конюшне - убирает навоз и следит за лошадьми. К слову, иппотерапия - прекрасный способ лечения для тех, у кого нет взаимопонимания ни с собой, ни с окружающим миром.

Бабушка не ходит, но когда-то она танцевала, и Леха захаживает в клуб для тех, кому за 60, чтобы снять для на видео, как танцуют ее сверстники, а потом показать бабушке. Для нее - это главное развлечение. И вдруг однажды на пороге их дома появляется потерявшаяся девочка Яна (дебют Алены Мирошниковой)...

Весьма реалистичная история. Из нее можно было бы сделать простое незатейливое кино, как умеет Соснин. Однако в фильме есть еще и нереальное. Леша глуховат (все та же детская травма), и - прекрасная находка - ему кажется, что он слышит голоса пришельцев - дешевый слуховой аппарат этому способствует. Леша живет как бы на другой планете. И бабушка кричит, что ее главная обязанность - возвращать его с небес на землю. Леха собирает мусор по всей деревне и строит из него свой дом-башню (попади фильм на большие международные фестивали - ему бы еще приз за экологию вручили, а "зеленые" вообще должны носить Соснина на руках - за развитие темы). И когда девочка Яна появляется у странного дома, Леха понимает: вот оно - живое послание инопланетян.

Поражает, как Соснин снял, а кастинг-директор разглядел, но у Алены Мирошниковой поистине космическая внешность: лицо, взгляд... Кажется, что после этого фильма ее "растащат" по другим фильмам российские кинематографисты. А может, не только российские.

И фантастическая линия с библейскими мотивами, и реальная настолько искусно сплетены режиссером в единое целое, что зритель и сам перестает понимать, какая из них - настоящая. Но разве не переплетены духовное и земное в обычной жизни так же? Иначе бы никто не говорил, что "Жизнь как чудо".

Да-да, с шедевром Эмира Кустурицы у "Пришельца" тоже есть некие пересечения. Особенно - в один из кульминационных моментов фильма, когда Леха пускается в пляс. Есть пересечение у фильма Соснина и с картиной Вима Вендерса "Идеальные дни" - Леша счастлив в своем мире, когда он поливает растения, расставленные по его дому.

Если продолжать говорить о сказочной линии, то, когда деревенские мужики несутся гурьбой, подстрекаемые негодяем, чтобы наказать Леху за его особенность (есть такой эпизод в картине), то как тут не вспомнить "Красавицу и Чудовище" и подлого Гастона, который увлек за собой толпу с вилами и граблями. В современном мире у мужчин другое оружие, но сути дела это не меняет.

В фильме - нетипичная сцена погони. А зритель впадает уже примерно с середины картины не просто в состояние духовного космоса, но предчувствия фантастической нирваны. И финал позволяет очутиться в этом состоянии. И хотя в картине и не звучит песня "На заре голоса зовут меня", она возникает в голове после выхода из кинозала и не оставляет еще долгое время. При этом музыка в картине столь нежна и хороша, что требует отдельного упоминания.

Соснин и команда сделали независимое кино, без господдержки, как говорится, на одном энтузиазме. При этом темы людей с особенностями развития, сказки, фантастики, человеческой агрессии и добра раскрыты так, что никакими субсидиями и заказами от высоких структур порой не добиться. Но самое главное - можно констатировать, что Соснин продолжил традицию: как и Шукшин, он вывел в кино своего "чудика", который, в свою очередь, не оставит равнодушным ни одного зрителя, верящего в Чудо, как таковое.