Минкультуры в 2023 году запустило в производство 251 национальный фильм

Минкультуры РФ в 2023 году запустило в производство 251 национальный фильм, в том числе 74 анимационных. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
"В 2023 году при финансовой поддержке Минкультуры было запущено в производство 251 национальный фильм, в том числе 74 анимационных", - сказала она на итоговой коллегии ведомства.
По словам Любимовой, в прошлом году при поддержке министерства было также завершено производство 394 национальных фильмов.
"По линии Фонда кино оказана поддержка производства 40 новых проектов национальных фильмов, создаваемых лидерами отечественного кинопроизводства и иными организациями кинематографии, а также дофинансирование еще 22 ранее поддержанных национальных фильмов", - продолжила министр.