Минкультуры в 2023 году запустило в производство 251 национальный фильм

Минкультуры РФ в 2023 году запустило в производство 251 национальный фильм, в том числе 74 анимационных. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

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"В 2023 году при финансовой поддержке Минкультуры было запущено в производство 251 национальный фильм, в том числе 74 анимационных", - сказала она на итоговой коллегии ведомства.

По словам Любимовой, в прошлом году при поддержке министерства было также завершено производство 394 национальных фильмов.