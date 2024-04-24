Раскрыта продолжительность «Фуриосы», приквела «Безумного Макса»

Стала известна продолжительность фильма Джорджа Миллера с Аней Тейлор-Джой. "Фуриоса" (Furiosa: A Mad Max Saga) будет идти 2 часа и 28 минут, сообщает издание World of Reel.

© Кадр из трейлера фильма "Фуриоса"

"Безумный Макс: Дорога ярости" с Шарлиз Терон и Томом Харди шел ровно 2 часа. Приквел расскажет о становлении воительницы пустоши. Банда, похитившая ее у семьи, сталкивается с врагами и девочка борется за выживание посреди хаоса схватки.

Автор сценария, режиссер и продюсер картины - Джордж Миллер, в ролях Аня-Тейлор Джой ("Дюна 2"), Крис Хемсворт, Том Берк, Энгус Сэмпсон, Нэйтан Джонс.

Фильм могут показать в Каннах.

Трейлер картины - здесь.