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Премьера российской комедии «Фрау» в сервисе Okko состоится 1 мая

Российская драматическая комедия «Фрау» выйдет в онлайн-кинотеатре Okko уже 1 мая. В широком прокате ленту показывали в середине марта.

Премьера российской комедии «Фрау» в сервисе Okko состоится 1 мая
© Кадр из трейлера фильма "Фрау"

Фильм рассказывает о молодом человеке по имени Ваня. Он живёт в старомодной бабушкиной квартире и называет всех женщин «фрау». Однако всё меняется, когда герой знакомится с Кристиной, балериной Пермского театра оперы и балета и начинает за ней ухаживать.

В картине снялись Вадик Королев, Лиза Янковская, Инга Оболдина, Людмила Чиркова, Дарья Коныжева, Максим Стоянов, Алексей Розин, Виктория Лемешенко, Варвара Маценова, Илья Линович и другие. Режиссёром ленты выступила Любовь Мульменко.

Критики тепло приняли картину. Некоторые назвали фильм жизненной и актуальной историей о сложном мире человеческих взаимоотношений.

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