«Эту безумную любовь» с Роменом Дюрисом и Виржини Эфира покажет «Первый канал»

Российская телевизионная премьера фильма «Эта безумная любовь» состоится на Первом канале 1 мая 2024 года. Главные роли в мелодраме режиссера Режиса Руансара исполнили Ромен Дюрис и Виржини Эфира.

© Кадр из трейлера фильма "Эта безумная любовь"

Случайное знакомство Камилл и Жоржа быстро перерастает в бурный роман и, вслед за обещаниями быть вместе в горе и в радости, в нетипично счастливый брак. Эксцентричная пара вызывает восхищение и зависть в высшем свете. Они живут роскошно и не по средствам, они бегут от скуки, примеряя на себя разные образы и включая воображение там, где жизнь выглядит слишком банальной. Их игры эпатируют окружающих и кажутся им безумными, но однажды Камилл перестает различать, где кончается игра и начинается реальное безумие. Жоржу придется пойти с Камилл и в огонь, и в воду, храня верность их клятве.

В российский прокат фильм вышел в марте 2022 года.

Эфир в 23.30.