Он — Воин Дракона. Он — вершитель правосудия в Долине мира. Он обожает пельмешки и придумывать смешные названия своим приёмам. В общем, он — панда По, главный герой большой франшизы студии DreamWorks. Недавно о его похождениях вышел новый полнометражный мультфильм, уже четвёртый по счёту. Чего ожидать от мультфильма «Кунг-фу Панда 4» — в обзоре от Тлум.Ру. Без спойлеров!

О чём?

Жизнь в Долине мира вроде спокойно текла, а потом бац — и навалилось. Мастер Шифу требует, чтобы По выбрал нового Воина Дракона, а сам стал духовным лидером Долины. Из-за сражения с очередным монстром По опоздал на открытие ресторана гуся Пинга, которому помогает панда Ли. Вдобавок к этому в хранилище ценных артефактов проникает воровка — лисица Чжэнь, которую По поймать-то поймал, а потом сам же и выпустил. Почему? Потому что объявилась новая коварная злодейка — Хамелеонша. И информацией о ней как раз и располагает ушастая воровка.

Дальше идёт насыщенное стычками путешествие в пункт Б под названием «Можжевеловый город» с целью победить могучую узурпаторшу, причём добираются туда две команды — по следам По и его новой знакомицы идут оба его отца, приёмный и биологический. Они образовали эффективный тандем по спасению и пригодились в нужный момент.

Зачем?

Затем же, зачем и всегда — когда это студия DreamWorks останавливалась в создании сиквелов своих удачных проектов? Напомним, что первый «Кунг-фу Панда» вышел аж в 2008 году (почувствуйте свой возраст, да-да!) и рассказывал о том самом увлекательном превращении ленивого обжоры-панды в великого мастера кунг-фу. Спустя 3 года вышел сиквел, где мрачный барс Тай Лунг эффектно красовался под Imagine Dragons. И только в 2016-м году появилась третья часть, открывающая все тайны рода панд, там-то и нашёлся «настоящий» отец По.

Думаете, что эти 8 лет между третьей частью и нынешней студия забыла о своём Воине Дракона? О, нет. Специальные эпизоды и мультсериалы обильно выходили на протяжении всего пути франшизы и продолжают делать это до сих пор. Желающим больше динамичных сражений в популярной сейчас обстановке средневекового Китая — раздолье, да и только.

Кто виноват?

К созданию проекта привлекли плюс-минус ту же команду, что работала над предыдущими, в том числе и актёров озвучивания. К ним в этот раз присоединилась Аквафина, ей досталась роль лисицы Чжэнь. Единственное, что слегка подкачало с технической точки зрения — это визуал. На него ушло очевидно меньше финансов, чем на предыдущие части. При этом повторять триумф мультфильма «Кот в Сапогах 2: Последнее желание», удешевив графику в угоду стилизации, создатели тоже не решились. В итоге картинка выглядит бюджетно для 2024 года, но кого это так уж сильно волнует, когда на экране любимый зрителями панда? Тем более, что в России мультфильм официально на большие экраны так и не вышел.

К слову о наших просторах — студия Red Head Sound полноценно дублировала мультфильм, Галустян в главной роли тоже как всегда на месте.

Что в итоге?

Динамичный и бодрый анимационный боевик на вечер, насыщенный моралью в духе «быть хорошим — хорошо» и отсылочками на современность. «В Долине мира не бывает час пик»? О, нет, не бывает. В наличии и туалетный юмор, к счастью, единичный. Тем зрителям, что с радостью смотрели вторую и третью части «Кунг-Фу Панды», новая может показаться вполне на уровне. И помните о законах улиц: никому нельзя верить. Кому-то всегда достаётся.

И никого не интересует, чего вы хотите. Шутка!