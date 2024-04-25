Представлен рейтинг цитат из «Бриллиантовой руки» в соцсетях

Комедия Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука", снятая в 1969 году, вновь выходит в широкий прокат. Показы начнутся 25 апреля. Телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" и компания "Медиалогия" выяснили, какие фразы из этого фильма плотно вошли в русский язык и какие из них чаще всего используются сегодня в сетевом общении.

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Цитаты Семена Семеновича Горбункова, Геши Козодоева, Лелика и других персонажей кинокомедии Гайдая до сих пор постоянно используют в интернете. По данным некоторых словарей афоризмов, "Бриллиантовая рука" - самая цитируемая советская кинокартина.

Рейтинг выглядит так:

"Семен Семеныч!" (Володя, милиционер) - 50 694 сообщения. "Шеф, все пропало, все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает…" (Геша Козодоев) - 42 173 сообщения. "Не виноватая я! Он сам пришёл!" (Анна Сергеевна) - 22 914 сообщений. "Ну, будете у нас на Колыме - милости просим!.. - Нет, уж лучше Вы к нам!" (мужчина в ресторане и Геша Козодоев) - 12 677 сообщений. "Наши люди в булочную на такси не ездят!" (Варвара Сергеевна Плющ, управдом) - 12 548 сообщений. "Если человек идиот, то это надолго" (Лелик) - 10 686 сообщений. "Будем искать…" (Семен Семенович Горбунков) - 10 230 сообщений. "Руссо туристо! Облико морале! Ферштейн?" (Геша Козодоев) - 8889 сообщений. "Легким движением руки брюки превращаются… брюки превращаются… превращаются брюки… в элегантные шорты!" (ведущая показа мод) - 7341 сообщение. "Буду бить аккуратно, но сильно!" (Лелик) - 7163 сообщения.

Фраза "Семен Семеныч!" встречалась в соцсетях более 50 тыс. раз. Кстати, она же попала в топ-10 самых популярных в сети цитат из всех картин киностудии "Мосфильм".

На втором месте фраза Геши Козодоева, ставшая синонимом паники: "Шеф, все пропало, все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает…". Это выражение встречалось в соцмедиа за год более 42 тыс. раз.

Третье место ожидаемо у возгласа "Не виноватая я! Он сам пришел!", который сегодня употребляется исключительно в ироничном контексте. Цитата принадлежит героине Светланы Светличной, соблазнительнице Анне Сергеевне. Кстати, именно эту фразу в фильме актриса произнесла своим голосом. Остальные же ее реплики дублировала другая артистка. Цитата встречалась в соцсетях почти 23 тыс. раз.