Вышел трейлер сериала «Большая сигара» с Андре Холландом — премьера 17 мая

Компания Apple опубликовала полноценный трейлер мини-сериала «Большая сигара» (The Big Cigar) с Андре Холландом в главной роли. В ролике показали главных героев и завязку сюжета.

© Кадр из трейлера фильма "Большая сигара"

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV+. Права на видео принадлежат Apple.

Сериал расскажет о реальной исторической фигуре Хьюи Перси Ньютоне. Сын баптистского пастора, во время учебы он познакомился с носителем леворадикальных взглядов Бобби Силом. Вместе они выдвинули идею «вооруженной самообороны» в черных гетто и основатели партию «Черные Пантеры».

Также в актёрский состав вошли Тиффани Бун, Алессандро Нивола, Марк Менчака, Пи Джей Бирн, Джордан Кристи, Мозес Ингрэм, Олли Хааскиви, Глинн Терман, Джейми Рэй Ньюман, Ной Эммерих и другие. Режиссёрами проекта выступили Чидл Дон и Томас Дэймон.

Премьера The Big Cigar состоится 17 мая в стриминговом сервисе Apple TV. В первый сезон шоу войдёт шесть эпизодов.