Расписание выхода фантастического сериала «Темная материя» от Apple

Расписание выхода фантастического сериала «Тёмная материя» от Apple
Уже 8 мая в онлайн-кинотеатре Apple TV+ состоится премьера научно-фантастического сериала «Тёмная материя». Шоу расскажет историю физика Джейсона Дессена, который попадает в альтернативную вселенную. Чтобы вернуться домой, ему предстоит пересечь несколько альтернативных измерений, встречая самого себя в абсолютно разных жизненных ситуациях.
В первый сезон войдёт девять эпизодов: первые две серии будут доступны уже в день премьеры. Остальные эпизоды будут выходить еженедельно по средам. Финал состоится 26 июня.
Расписание выхода сериала «Тёмная материя» от Apple
- 1-я серия 8 мая
- 2-я серия 8 мая
- 3-я серия 15 мая
- 4-я серия 22 мая
- 5-я серия 29 мая
- 6-я серия 5 июня
- 7-я серия 12 июня
- 8-я серия 19 июня
- 9-я серия 26 июня
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