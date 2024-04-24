$92.51-0.7998.91-0.65
Войти в почту

Расписание выхода фантастического сериала «Тёмная материя» от Apple

Уже 8 мая в онлайн-кинотеатре Apple TV+ состоится премьера научно-фантастического сериала «Тёмная материя». Шоу расскажет историю физика Джейсона Дессена, который попадает в альтернативную вселенную. Чтобы вернуться домой, ему предстоит пересечь несколько альтернативных измерений, встречая самого себя в абсолютно разных жизненных ситуациях.

Расписание выхода фантастического сериала «Темная материя» от Apple
© Кадр из трейлера сериала "Темная материя"

В первый сезон войдёт девять эпизодов: первые две серии будут доступны уже в день премьеры. Остальные эпизоды будут выходить еженедельно по средам. Финал состоится 26 июня.

Расписание выхода сериала «Тёмная материя» от Apple

  • 1-я серия 8 мая
  • 2-я серия 8 мая
  • 3-я серия 15 мая
  • 4-я серия 22 мая
  • 5-я серия 29 мая
  • 6-я серия 5 июня
  • 7-я серия 12 июня
  • 8-я серия 19 июня
  • 9-я серия 26 июня
Фильмы и сериалы
Apple
Главное из мира кино
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости