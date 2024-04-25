Смотреть «Дэдпула и Росомаху» можно будет без знания остальных фильмов Marvel

Уже совсем скоро состоится премьера фильма «Дэдпул и Росомаха» — третьей части приключений знаменитого болтливого наёмника Уэйда Уилсона. Это будет уже 34-й фильм в киновселенной Marvel, однако для понимания его сюжета не нужно будет знать события предыдущих картин.

© Кадр из трейлера фильма "Дэдпул 3"

Об этом рассказал режиссёр фильма Шон Леви. По его словам, «Дэдпул 3» создавался как для фанатов франшизы, так и для абсолютно новых зрителей, которые просто хотят посмотреть отличное кино.

"Я делал этот фильм с уважением и благодарностью к ярым фанатам, которые прекрасно владеют мифологией и знаниями об этих персонажах и мире вокруг них. Но я не хотел, чтобы «Дэдпул и Росомаха» был только для них. Этот фильм создан для развлечения, без каких-либо обязательств по предварительной подготовке."

Премьера «Дэдпула и Росомахи» состоится 26 июля в кинотеатрах по всему миру. К главной роли вернётся Райан Рейнольдс, а Росомаху вновь сыграет Хью Джекман.