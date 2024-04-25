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Главные роли в «28 лет спустя» сыграют Аарон Тейлор-Джонсон, Джоди Комер и Рэйф Файнс

Издание Deadline сообщило, что в фильме «28 лет спустя» главные роли сыграют Рэйф Файнс, Джоди Комер и Аарон Тейлор-Джонсон. Как и сообщали инсайдеры ранее, режиссёром ленты действительно выступит Ниа ДаКоста, снявшая «Капитана Марвел 2» и «Кэндимена».

Кто сыграет главные роли в фильме «28 лет спустя»
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По другим слухам, исполнительным продюсером продолжения станет Киллиан Мёрфи, а также обсуждается его возвращение к роли — в «28 дней спустя» он играл главного героя. Режиссёром «28 лет спустя» выступает Дэнни Бойл, а сценарий написал Алекс Гарленд.

Оригинальная лента рассказывала про Джима. Парень приходит в себя в реанимационном отделении больницы. Он убеждается в том, что Лондон покинут людьми. Повсюду видны последствия массовых беспорядков и хаоса.

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