Провал фильма «Образцовый самец 2» напугал Бена Стиллера

Бен Стиллер в интервью рассказал, что был шокирован плохими отзывами на фильм «Образцовый самец 2». Он понимал, что картина могла не понравиться людям, но не ожидал, чтобы настолько сильно.

© Чемпионат.com

По словам Стиллера, после шквала критики он растерялся и не знал, что ему делать. Но актёр не стал отрицать своей вины в том, что лента не понравилась людям.

Я думал, что все этого хотели. А потом я подумал: «Я, должно быть, действительно облажался. Не зря там такие ужасные отзывы». Меня это ошеломило. Я напугался. Это определённо повлияло на меня.

«Образцовый самец» рассказывал историю Дерека Зуландера, который был топовой моделью среди мужчин. Однажды на церемонии вручения премии мужчинам-моделям в приз у него отобрал главный конкурент Хэнсел. Главные роли сыграли Бен Стиллер и Оуэн Уилсон.