Крыжовников признался, что испугался популярности «Слова пацана» у молодежи

Режиссер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жора Крыжовников заявил, что реакция молодежи на проект встревожила его, так как с точки зрения маркетинга сериал был предназначен для мужской аудитории в возрасте от 45 лет. Об этом кинематографист рассказал на творческой встрече, пишет «Коммерсантъ».

Крыжовников напомнил, что, согласно итогам проведенного в конце 2023 года опроса ВЦИОМ, после выхода «Слова пацана» о сериале знали 96% школьников и лишь 56% аудитории 50+, для которой создавался проект.

«С маркетологической точки зрения — мы рассказывали им об их молодости, о моем детстве, с приметами того времени, беспокоились о том, чтобы автобус ЛиАЗ звенел так, как он должен звенеть... И я думал: мои одногодки услышат этот звон и заплачут. А они не включили, потому что не разобрались, как ввести данные карты»,— отметил режиссер.

По словам Крыжовникова, поначалу он не очень понял, почему «Слово пацана» обрел популярность у молодежи, и успех, ставший очевидным после третье-четвертой серии сериала, испугал автора. Вместе с тем режиссер отметил, что проект стал популярен среди молодой аудитории, потому что его герои «оказались симпатичны вне исторических фантиков».