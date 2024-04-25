На Дальнем Востоке снимут российско-индийский фильм

Индийский продюсер Вивек Агравал начал подготовку к съемкам полнометражной картины совместного производства на Дальнем Востоке.

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Как сообщили в министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, в Корпорации по развитию Дальнего Востока иностранный гость встретился с заместителем министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвирой Нургалиевой, представителями Минкультуры и продюсерской компании "Среда".

Вивека Агравала макрорегион заинтересовал давно. Его впечатлила Чукотка, в Анадыре индиец побывал в качестве члена жюри на международном арктическом фестивале "Золотой Ворон". Сейчас его пригласили на форум креативных индустрий "Сделано на Дальнем Востоке" - мероприятие пройдет в июле в Хабаровске.

Напомним, в прошлом году индийский продюсер, выбирая площадки для своего кинопроекта, посетил Якутию, Бурятию, Приморье и Камчатку. Также он принял участие в "Российской креативной неделе - Дальний Восток".