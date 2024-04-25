«Петербургский дневник» представил новый документальный фильм

24 апреля газета «Петербургский дневник» представила в кинотеатре «Аврора» свой седьмой документальный фильм «Умножающие время», посвященный 20-летию Санкт-Петербургского хосписа для детей и взрослых. Однако это не страшное кино «не для всех», а светлая история о том, что жизнь может быть счастливой, даже если смерть близко. В социальных сетях и на сайте издания фильм появится 26 апреля.

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Петербургский хоспис открылся 1 июня 2003 года. Это было первое подобное заведение в нашей стране, и всего лишь третье в мире – немногим раньше хосписы появились лишь в Англии с Канадой. Сегодня хоспис объединяет три организации, одна из которых занимается медициной, вторая отвечает за досуг и психологическую помощь, а третья – благотворительный фонд «Бумажная птица» – решает финансовые вопросы, поддерживает стационары в разных регионах нашей страны и помогает другим подобным учреждениям.

— Мы давно сотрудничаем с хосписом, ездим туда каждое 1 июня, чтобы поздравить его постояльцев с Днем защиты детей. Снять фильм мы решили потому, что именно там создается база для развития всей паллиативной помощи в нашей стране и не только. Опыт Санкт-Петербургского хосписа для детей и взрослых будет полезен другим регионам, где подобных учреждений нет, либо они только начинают развиваться, — рассказал генеральный директор АО «Петроцентр» и главный редактор издания «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.

Многие люди представляют хоспис как некое мрачное заведение, в котором нет места радости и веселью, однако картина «Умножающие время» разрушает эти стереотипы.