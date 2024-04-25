Гитара Джона Леннона из фильма «На помощь!» будет выставлена на аукцион
Гитара, на которой Джон Леннон играл на съемках фильма «На помощь!» (1965), будет выставлена на продажу. Инструмент был использован для сцены с композицией You’ve Got To Hide Your Love Away.
Гитару также использовали во время студийной работы над треками It’s Only Love и I’ve Just Seen A Face. На инструменте играл и Джордж Харрисон, когда записывал композиции Norwegian Wood и Girl для Rubber Soul. Как напоминает NME, впоследствии гитара попала во владение Гордона Уоллера из поп-дуэта Peter & Gordon. Он передарил ее нынешним владельцам. Те убрали инструмент на чердак и забыли о нем на целых полвека.
Обнаружив гитару, исполнительный продюсер аукционного дома Julien’s Auctions Даррен Джульен почувствовал себя так, словно наткнулся на «утерянного Рембрандта или Пикассо». Подлинность инструмента, а также чехла, в котором он находился, подтвердили историки The Beatles Энди Бабиук и Дэнни Беннетт.
Продажа гитары состоится в конце мая и пройдет в нью-йоркском Hard Rock Cafe. Делать ставки можно будет также онлайн. Как считают эксперты, инструмент будет продан за сумму от 600 до 800 тысяч долларов.