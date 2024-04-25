Раскрыта главная интрига четвертой части фильма «Бриджит Джонс»

Поклонники фильмов о Бриджит Джонс собрались бойкотировать четвертую часть, как только догадались, что появления Колина Ферта, то есть вечного спутника главной героини Марка Дарси, в сиквеле ждать не придется. По сюжету возлюбленный Бридж умирает, а она остается одна с двумя детьми, о чем также недавно рассказал и Хью Грант, другая звезда «Дневника Бриджит Джонс». Однако делать выводы и отказываться от картины рановато, ведь свежие подробности указывают на то, что посмотреть там действительно будет на что.

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Daily Mail заявляет, что раскрыта главная интрига предстоящего фильма с рабочим названием «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки», а именно стало известно, кто исполнит роль молодого возлюбленного героини. Экранным спутником Рене Зеллвегер станет 27-летний актер Лео Вудалл. Фильмография его пока не такая большая, но завидная: Лео успел засветиться во втором сезоне «Белого лотоса», а также стал главной звездой сериала «Один день» от Netflix.

Источники сообщают, что в новом фильме от прежней, слегка неуклюжей и неуверенной Бриджит не останется и следа.

«В новом фильме Бриджит будет настоящей пумой, и будет видно, как активно она начинает отношения с более молодым персонажем, которого играет Лео. Он в восторге от этой роли ее нового любовного увлечения», — заверил инсайдер.

Кстати, кинокартина выйдет ко Дню всех влюбленных в 2025 году, так что романтики там будет через край. Недаром ведь Хью Грант пророчит этой части «Бриджит Джонс» звание лучшей из всех четырех.