В России сняли комедийный сериал не хуже «Теории Большого взрыва»

В онлайн-кинотеатре Premier состоялась премьера «Ректора», первого в истории российской стриминговой индустрии оригинального сериала о науке. Как эта снятая при поддержке Института развития интернета комедия смеется над учеными и почему ее нельзя пропускать, рассказывает «Лента.ру».

© Кадр из сериала «Ректор»

Дата выхода: 25 апреля

Страна: Россия

Продолжительность: 8 серий по 25 мин.

Режиссер: Роман Фокин

В ролях: Владимир Канухин, Анастасия Шукевич, Елена Морозова, Михаил Горевой, Виктория Полторак, Никита Санаев, Евгения Ивашова, Даниил Спиваковский, Ирина Низина, Илья Ловкий

Лаврик (Канухин) — 28-летний ученый, работающий в лаборатории биохимии НИУ. Его мечта и цель на протяжении уже многих лет — разработать ингибитор кортизола, или, выражаясь более простым языком, лекарство от страха. В первую очередь лекарство нужно самому Лаврику, ведь гениальный молодой исследователь боится буквально всего на свете: разозлить властную мать (Ирина Низина), завести серьезные отношения, потерять девственность, совершить научное открытие. Даже перспектива получить повышение вызывает у него панику — и по иронии именно это с ним и происходит.

Ректор института Богомолов (Михаил Горевой), пока Лаврик корпел над пробирками и чашками Петри, бессовестно набивал карманы деньгами за счет бюджетных средств. После чрезвычайного происшествия в лаборатории деятельностью НИУ начинают интересоваться органы власти — и Богомолов не находит из ситуации лучшего выхода, как назначить Лаврика (теперь уже, конечно, Лаврентия Семеныча) ректором вместо себя. Тот от поста поначалу в ужасе отказывается, но у Богомолова есть много рычагов давления на молодого подчиненного.

На новой позиции Лаврик разворачивает бурную деятельность, которую тоже не всегда можно назвать законной. Только вот ведет он ее не ради обогащения, но во имя науки.

Однако, будучи изгнанным из своей зоны комфорта, Лаврик приходит к осознанию того, что фобии одной только биохимией не ограничиваются. Да и универсального способа справиться со страхами попросту не существует, а целиком изжить свои кошмары каждый человек способен только сам.

Сериал режиссера Романа Фокина («Восьмидесятые», «Психологини») имеет все шансы занять среди российских стриминговых проектов незаполненную нишу — это первая многосерийная комедия, в сюжете которой центральное место отведено ученым. Столь экстравагантная тема будто бы отечественными шоураннерами намеренно избегалась, поскольку не сулила особо высоких рейтингов — особенно если вспомнить громкий провал белорусских «Теоретиков» 2009 года, клона суперпопулярного американского ситкома «Теория Большого взрыва», разгромленного критиками и зрителями в пух и прах.

«Ректор», к его чести, оперирует в совершенно оригинальном поле.

Это и вправду непохожий ни на что сериал о научном сообществе, в котором есть и интриги, и подковерная борьба, и рискованные эксперименты, и открытия, которые могут изменить все. Фантастические разработки и невероятные амбиции Лаврика сулят множество комедийных историй. Впрочем, конкретно комедийная составляющая проекта при просмотре ощущается слабее всего: Лаврик с его исследованиями и сумасбродностью каждый эпизод попадает в совершенно нелепые и анекдотические приключения, но едва ли какое-то из них заставит зрителя искренне расхохотаться.

Ситуацию спасает актерский состав проекта, в который вошли также Илья Ловкий, Андрей Лавров, Светлана Рубан, Людмила Светлова, Александр Кухаренко и Владимир Потапов, — именно их коллективная экзальтированная игра и напоминает о том, что перед нами не просто сериал про ученых, но еще и комедия.

И главной звездой в этом ансамбле, безусловно, оказывается исполнитель главной роли Владимир Канухин

Его Лаврик — фрустрирующий социофоб, нелепый клоун, которого с легкостью можно поставить в ряд обаятельных телефриков вроде Шелдона Купера из «Теории Большого взрыва», Абеда Надира из «Сообщества» и Шона Мерфи из «Хорошего доктора». Учитывая, что для Канухина, ранее снимавшегося в мрачных «Замерзших» и тревожных «Цикадах», это первая ведущая роль в сериале, проект имеет все шансы торпедировать его карьеру.

Есть у «Ректора» и еще одна душевная и милая деталь — та самая вакцина от страха, которую разрабатывает Лаврик, становится главным двигателем сюжета, вскрывающим мотивацию героев. Ингибитор кортизола требуется не только Лаврику — нужен он и следователю (Даниил Спиваковский), который никак не может найти в себе силы перечить наглому начальнику, и неровно дышащей к Лаврику Алисе (Анастасия Шукевич), и жаждущей внимания окружающих «серой мыши» Вере (Евгения Ивашова), и многим другим персонажам, которые чего-то хотят, но никак не осмелятся за этим чем-то потянуться. Или же волшебная микстура для этого не нужна вовсе?

В «Ректоре», таким образом, есть все зачатки добрейшего сериала о людских чаяниях и потаенных желаниях, для исполнения которых не всегда хватает смелости и решимости, и о том, как безо всяких лекарств от страха найти в себе силы для того, чтобы быть счастливым. Ну а уж ниша для таких проектов с простыми истинами и созидательными месседжами, учитывая откровенно мрачные времена за окнами, в ближайшее время точно не переполнится.

Сериал «Ректор» выходит 25 апреля в онлайн-кинотеатре Premier.