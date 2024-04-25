$92.51-0.7998.91-0.65
Войти в почту

Трейлер: триллер "Калимба" с Бондарчуком выйдет 16 мая

Онлайн-кинотеатр Okko опубликовал трейлер своего сериала "Калимба", который стартует 16 мая.

Трейлер: триллер «Калимба» с Бондарчуком выйдет 16 мая
© Российская Газета

По сюжету в ходе опаснейшего психологического эксперимента профессор Мещерский соберёт в замкнутом пространстве жертв и их обидчиков. Ничем хорошим это, конечно, закончиться не может. Мещерского играет Фёдор Бондарчук.

Также в основных ролях: Алёна Михайлова, Сергей Гармаш, Пётр Скворцов, Елизавета Шакира, Сергей Горошко, Константин Плотников ("Горшок" из "Короля и Шута"), Юлия Волкова и другие.

Режиссер - Нурбек Эген ("Самка богомола", "Шерлок в России", "Мажор").

В проекте - восемь серий по 45 минут.

Первый эпизод сериала "Калимба" был показан на третьем фестивале контента стриминговых платформ Original+, получив три награды: за самый ожидаемый проект, за самого оригинального актера (Бондарчук), а также спецприз СМИ за лучший сериал фестиваля.

Фильмы и сериалы
Сергей Горошко
Константин Плотников
Нурбек Эген
Алена Михайлова
Петр Скворцов
Юлия Волкова
Сергей Гармаш
Федор Бондарчук