Вышел трейлер третьего сезона сериала «Мэр Кингстауна» с Джереми Реннером

Трейлер третьего сезона сериала «Мэр Кингстауна» появился в YouTube, сообщает «Культуромания». Ролик размещен стриминговым каналом Paramount+. На нем шоу выйдет 2 июня.

В главной роли снялся Джереми Реннер. В центре сюжета – история могущественного семейного клана, который захватил всю власть в городе.

Авторами сериала стали Тэйлор Шеридан и Хью Диллон. Ранее сериал Fallout продлили на второй сезон, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».