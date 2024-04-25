Звезды комедии «Кто угодно, кроме тебя» использовали слухи о романе для продвижения фильма

21 декабря в кинотеатрах по всему миру состоялась премьера романтической комедии «Кто угодно, кроме тебя». Лента стартовала в США с неутешительных $ 8 млн, однако спустя четыре месяца общие сборы ленты превысили $ 219 млн.

© Кадр из трейлера фильма "Кто угодно, кроме тебя"

Продюсеры Sony Pictures отмечают важную роль TikTok, в котором стало очень популярным видео из комедии, где герои танцуют под песню Unwritten Наташи Бедингфилд. Однако исполнитель главной роли Глен Пауэлл считает, что на сборы сильнее всего повлияла история о том, что он и Сидни Суини находятся в романтических отношениях, которые начались на съёмках ленты.

"Две вещи, которые продают романтические комедии, — это веселье и химия. Мы с Сидни получали массу удовольствия от съёмок вместе, и у нас отличная химия. Люди хотят увидеть продолжение экранной истории за пределами самого экрана, в этом случае нужно лишь им подыграть. Всё сработало очень здорово. Сидни очень умна."

«Кто угодно, кроме тебя» — одна из самых успешных премьер Sony Pictures за последние годы. При бюджете в $ 25 млн сборы картины превысили $ 219 млн, а на стриминговых сервисах комедия стабильно занимает место в первой десятке самых популярных фильмов в США и некоторых других странах.