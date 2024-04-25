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Свингеры Прилучный и Брутян, «Мосгаз» без Черкасова: что смотрим на неделе?

На новой прокатной неделе в кинотеатрах выходят две военные картины «Блиндаж» и «Суворовец, 1944», комедия о семейной жизни «Неприличные люди» с Павлом Прилучным и Зепюр Брутян, новый фильм о содержанке «Почему ты?». На Okko стартует 10-й сезон сериала «Мосгаз. Дело № 10. Метроном». Каждый четверг NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

Что посмотреть на неделе?
© Кадр из трейлера фильма "Блиндаж"

«Блиндаж»

Премьера: 25 апреля

Где смотреть: в кинотеатрах

В ролях: Александр Метелкин, Даниэль Литтау, Вероника Мохирева, Игорь Петренко.

Зачем смотреть: военно-приключенческая драма о героях, которые внезапно переносятся в прошлое из современного мира.

Фильм расскажет историю двух друзей, которые оказываются в прошлом и всеми силами пытаются вернуться домой. Сергей (Александр Метелкин) — врач скорой помощи. Его лучший друг Пауль (Даниэль Литтау) — немец, который раньше перегонял машины из Германии в Россию. У Пауля есть хобби — он «черный копатель».

«Копатели» находят и незаконно продают боевые трофеи военных времен и другие исторические артефакты. Пауль охотится за немецкими наградами, касками и оружием времен Великой Отечественной войны.

Однажды во время раскопок Сергей и Пауль находят засыпанный блиндаж. Спустившись в него, они переносятся в 1941 год. Сергей и Пауль попадают в эпицентр боевых действий и сталкиваются с героями войны, чьи имена прежде видели на могилах.

«Почему ты?»

Премьера: 25 апреля

Где смотреть: в кинотеатрах

В ролях: Даниил Воробьев, Алла Юганова, Ангелина Загребина, Владимир Жеребцов, Илья Хотиненко, Дмитрий Поднозов, Юрий Цурило.

Зачем смотреть: экранизация романа Александра Проста «Содержанка».

История, рассказанная в фильме, не впервые появляется на российских экранах. Андрей (Даниил Воробьев) — богатый и женатый мужчина, успешный предприниматель. Алла (Ангелина Загребина) — студентка-бунтарка, которая поступает наперекор своей образцово-показательной семье прокуроров и ищет независимость.

Герои картины встречаются в сложный для обоих период жизни и навсегда меняют судьбы друг друга. Между ними вспыхивает страсть, которая может разрушить все, что было у Андрея, или сделать его самым счастливым человеком.

«На экране, к счастью, не виден тяжелый и самоотверженный труд, на экране — легкость и нежность», — прокомментировал свою работу режиссер и автор сценария Александр Прост.

«Неприличные гости»

Премьера: 25 апреля

Где смотреть: в кинотеатрах

В ролях: Максим Лагашкин, Екатерина Стулова, Павел Прилучный, Зепюр Брутян.

Зачем смотреть: комедия от продюсерского центра братьев Андреасян с Павлом Прилучным и Зепюр Брутян.

Сюжет рассказывает историю двух супружеских пар. Одна из них — Виктор (Максим Лагашкин) и Ольга (Екатерина Стулова). Супруги долгие годы живут вместе и забыли про страсть в отношениях. Другая пара — молодые и не скрывающие своих чувств друг к другу Дмитрий (Павел Прилучный) и Лина (Зепюр Брутян).

Соседи Виктора и Ольги — молодая супружеская чета — столь ярко проявляют свою страсть, что это становится серьезной проблемой в новостройке с тонкими стенами. Однажды «громкие соседи» появляются на пороге квартиры с двусмысленным предложением — провести вечер вчетвером.

Продюсером кинокартины стал Сарик Андреасян. По его словам, это проект о людях, «чью любовь затмила бытовуха».

«Суворовец, 1944»

Премьера: 25 апреля

Где смотреть: в кинотеатрах

В ролях: Всеволод Казанцев, Павел Поляков, Александра Казанцева, Ирина Кривонос, Артем Мокин, Олег Майборода.

Зачем смотреть: в основе сюжета лежат реальные события Великой Отечественной войны.

Действие фильма происходит в 1944 году в небольшой сибирской деревне. Мужчины ушли на фронт. 13–летний Вовка Куликов приезжает из Суворовского училища в родную деревню и узнает о преступлениях местной банды.

Суворовец начинает расследование, намереваясь остановить грабителей. Вокруг него объединяются деревенские ребята. Они выявляют бандитов и их сообщников.

«Это история о маленьком герое и его друзьях, которые в трудные времена смогли объединиться и найти в себе силы противостоять злу во имя добра и справедливости», — сказал накануне премьеры режиссер картины Денис Казанцев.

«Мосгаз. Дело № 10. Метроном»

Премьера: 25 апреля

Где смотреть: Okko

В ролях: Марина Александрова, Андрей Мерзликин, Алексей Бардуков, Александр Голубев, Игорь Золотовицкий, Сергей Шакуров, Артур Ваха.

Зачем смотреть: 10-й сезон популярного российского детектива о майоре Черкасове.

Все девять сезонов сериала «Мозгаз» главным героем был майор Иван Петрович Черкасов (Андрей Смоляков) — следователь Московского уголовного розыска, который брался за сложные и резонансные дела. Сюжет каждого сезона повествует о расследовании крупных преступлений. Часть серий основаны на реальных историях.

В конце девятого сезона майор Черкасов в последний раз появляется на экране. Он получает ранение и остается в горящем доме. В 10-м сезоне зрители получат ответ на вопрос, выжил персонаж или нет.

События 10-го сезона происходят в 1982 году. Во время выступления погибает известный артист и сотрудник Москонцерта Андрей Гринякин. Многие решили, что это несчастный случай. Но Софья Тимофеева (Марина Александрова) из МУРа берется за расследование, чтобы доказать обратное.

Фильмы и сериалы
Содержанки
Блиндаж
Зепюр Брутян
Артем Мокин
Максим Лагашкин
Олег Майборода
Дмитрий Поднозов
Ирина Кривонос
Александр Метелкин
Илья Хотиненко
Екатерина Стулова
Артур Ваха
Иван Черкасов
Денис Казанцев
Алексей Бардуков
Павел Поляков
Юрий Цурило
Игорь Золотовицкий
Владимир Жеребцов
Сарик Андреасян
Даниил Воробьев
Алла Юганова
Сергей Шакуров
Марина Александрова
Андрей Смоляков
Игорь Петренко
Андрей Мерзликин
Александр Голубев