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Появились первые кадры из фильма «Огниво» по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена

«Кинопоиск» опубликовал первые кадры со съёмок «Огнива» — полнометражного фильма по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена. Премьера картины состоится 24 октября во всех кинотеатрах страны.

Появились первые кадры из фильма «Огниво» по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена
© Чемпионат.com

«Огниво» расскажет историю о весёлом парнишке Ване, который однажды находит старинную зажигалку, из которой неожиданно появляется царевна Даша и просит юношу о помощи — спасти её от злого Лиходея. Герой отправляется в опасное путешествие с целью развеять чары злодея.

Режиссёром фильма выступил Александр Войтинский («По щучьему велению»), а роли в картине сыграли Роман Евдокимов, Антонина Бойко, Виталий Хаев, Ирина Старшенбаум, Ян Цапник и другие актёры. Картину снимали в Новгородской области, а также в Карелии и Санкт-Петербурге.

Кадры со съёмок «Огнива»

© Чемпионат.com
© Чемпионат.com
© Чемпионат.com
© Чемпионат.com
© Чемпионат.com
© Чемпионат.com
© Чемпионат.com
© Чемпионат.com
© Чемпионат.com
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