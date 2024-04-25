Шнейдеров о показе фильма с Микки Рурком в рамках ММКФ

Фильм «21 рубин» можно пустить в широкий прокат на фоне дефицита западного кино, однако миллиардных сборов он достичь не сможет, сказал НСН Давид Шнейдеров.

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Показ фильма с Микки Рурком "21 рубин" в рамках ММКФ - это большое событие для Румынии, но не для России. Об этом в интервью НСН заявил кинокритик Давид Шнейдеров. Ранее румынский режиссер Чиприан Мега представил на 46-м Московском международном кинофестивале (ММКФ) фильм «21 рубин» с участием голливудского актера Микки Рурка, пишет ТАСС. Мега заявил, что в Румынии его фильм запрещали из-за личного вмешательства премьер-министра страны и называли сумасшедшим. Шнейдеров заявил, что «21 рубин» нельзя будет назвать ярким событием на ММКФ.

«Это совершенно обычное кино, причем не американское, несмотря на участие Микки Рурка, а румынское, поскольку права на фильм принадлежат румынской киностудии. Что же касается Рурка — есть актеры, которых называют “сбитыми летчиками”. Когда-то они были популярными, а сейчас снимаются там, куда зовут. К тому же для такой не самой кинематографической страны, как Румыния, достаточно престижно получить голливудскую звезду, они вполне могут наскрести на гонорар одной знаменитости. Впрочем, я рад за Рурка, поскольку он по-прежнему остается на плаву, несмотря на неоднозначную репутацию человека употребляющего и порой срывающего съемки. Да и российский зритель его любит, особенно старшее поколение, те, кто помнит “Девять с половиной недель”», — сказал Шнейдеров.

Собеседник НСН добавил, что «21 рубин» можно пустить в широкий прокат, однако большие сборы ему не светят.

«У нас такой дефицит западных фильмов, что, конечно, стоит показывать его в кинотеатрах, тем более, это картина с голливудской звездой. Однако о миллиардных сборах речи не идет. Несколько сотен миллионов — да, но никак не миллиард», — подытожил он.

Ранее программный директор ММКФ Иван Кудрявцев заявил, что фестиваль стал альтернативной площадкой для «нешаблонных» творцов из недружественных стран.