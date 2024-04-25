В Минкультуры РФ заявили, что зрителям не хватает фильмов для семейного просмотра

Российским кинозрителям не хватает фильмов для семейного просмотра, считает директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Дмитрий Давиденко. При этом министерство проводит соответствующее обучение сценаристов и готово оказать финансовую поддержку таких проектов.

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"Сегодня большую часть, 70% проектов в кинотеатрах, занимает российское кино. В частности, появились фильмы для семейного просмотра. И люди поверили, что можно прийти с детьми, прийти с семьей, посмотреть доброе, патриотическое кино. Проблема в том, что таких проектов немного. Сценаристы разучились писать добрые, простые истории", - сказал Давиденко на ежегодной Всероссийской конференции "Россия - большая семья больших семей. Многодетность как новая норма".

По его словам, уже второй год перед питчингами Минкультуры совместно с Союзом кинематографистов проводят лабораторию, где сценаристы и старшие наставники делятся своим опытом.

"Когда сценаристы собираются, они проводят тот самый мозговой штурм, что такое семейное кино, что нужно увидеть детям и как донести эту историю. <…> Как найти ту самую добрую мотивацию, что должно происходить в фильме, что будет интересно, что заденет, что будет интересно детям осознать, понять, и чтобы это было и воспитательных целях в том числе", - пояснил Давиденко.

Директор департамента также пояснил, что министерство ориентируется на приоритетные темы, в числе которых семья, дети, их защита и поддержка, а также сохранение и популяризация традиционных семейных ценностей.

"Будут ли такие проекты? Мы очень надеемся. Мы заранее объявляем приоритетные темы, чтобы наши сценаристы понимали, что сегодня нужно государству и дальше время покажет", - сказал он.

При этом он отметил, что производство фильма занимает в среднем 2 года. И если такие проекты появятся сейчас, то на экранах их можно будет увидеть только в 2026-2027 году.