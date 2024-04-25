Опубликован отрывок из сериала «Наклз» по вселенной «Соника в кино»

Кинокомпания Paramount Pictures опубликовала отрывок из сериала «Наклз» по вселенной «Соника в кино». В ролике показали сражение красной ехидны против суперзлодея Покупателя, который управляет огромным роботом с длинными щупальцами.

© Кадр из отрывка сериала "Наклз"

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Plus. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Согласно синопсису Наклз становится наставником Уэйда Уиппла, помощника шерифа, и учит его быть настоящим воином. Наклза озвучил Идрис Эльба («Захваченный рейс», «Форсаж: Хоббс и Шоу»). Режиссёрами шоу выступили Джефф Фаулер, Гед Райт, Брэндон Трост, Йорма Такконе и Кэрол Бенкер.

Премьера сериала «Наклз» состоится уже 26 апреля в стриминговом сервисе Paramount Plus. В первый сезон войдёт шесть эпизодов.