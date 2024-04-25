Ирина Горбачева сыграет двух мифических птиц в новой российской сказке

Российская актриса Ирина Горбачёва исполнит сразу две роли в новой киносказке режиссера Александра Войтинского «Огниво», сообщает РБК.

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Она сыграет двух волшебных птиц: Гамаюна и Алконоста. Первая, согласно русской мифологии, считается вестником добрых новостей и птицей-прорицателем, а пение второй несет людям добро и утешение.

В картине также снялись Ян Цапник, Роман Евдокимов, Ирина Старшенбаум, Михаил Трухин, Юрий Кузнецов, Сергей Марин и другие актеры.

Выход сказки на киноэкраны страны запланирован на 24 октября 2024 года.

Ранее в российский прокат вышел фильм «Сказки Гофмана» с Евгением Цыгановым, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».