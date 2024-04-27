Сценарист «Слова пацана» рассказал о работе над сериалом

Сценарист сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев рассказал о работе над проектом. Об этом сообщает РИА Новости.

© Кадр из тизера сериала "Слово пацана"

По его словам, сценарий создавался на протяжении трех лет, больше года было потрачено на поиск информации.

«Это история, когда ты погружаешься полностью, общаешься с людьми, это ровно такая же журналистская работа», — сказал он.

Золотарев отметил, что его работа начиналась с поверхностного изучения формирования молодежных преступных группировок во времена перестройки. По его словам, после этого он искал свидетелей, которые могли бы про это рассказать. Он сообщил, что в создании сериала было задействовано 20 источников информации.

Ранее Золотарев заявил, что сериал был рассчитан на мужскую аудиторию старше 45 лет. Успех проекта про бандитские группировки 1980-х годов среди школьников стал неожиданным для создателей сериала. Сценарист предположил, что дети по-своему восприняли события, показанные в «Слове пацана».