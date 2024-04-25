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Состоялась премьера криминального сериала «Горький 53» — все эпизоды уже доступны

На этой неделе состоялась премьера криминального сериала «Горький 53» с Андреем Фроловым. В первый сезон шоу вошло восемь эпизодов — все они доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре «Иви».

Состоялась премьера криминального сериала «Горький 53». Все эпизоды уже доступны
© Кадр из трейлера сериала "Горький 53"

Видео доступно на YouTube-канале «Иви». Права на видео принадлежат телекомпании НТВ.

Согласно синопсису, из-за массовой амнистии в СССР напряжённая криминальная обстановка. В это же время в родной город Горький возвращается освободившийся из тюрьмы Иван Астафьев, бывший командир разведвзвода. И тут же становится жертвой нападения бандитов, а затем и ложного обвинения в избиении нападавших.

Также в актёрский состав шоу вошли Алексей Барабаш, Екатерина Климова, Катерина Шпица, Александр Балуев, Алексей Макаров, Михаил Евланов, Александр Семчев, Любовь Константинова, Владимир Бирюков и другие. Кресло режиссёра занял Сергей Коротаев («Ловушка»).

Фильмы и сериалы
Ловушка
Сергей Коротаев
Александр Семчев
Владимир Бирюков
Алексей Барабаш
Катерина Шпица
Любовь Константинова
Андрей Фролов
Алексей Макаров
Михаил Евланов
Александр Балуев
Екатерина Климова
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