Состоялась премьера криминального сериала «Горький 53» — все эпизоды уже доступны

На этой неделе состоялась премьера криминального сериала «Горький 53» с Андреем Фроловым. В первый сезон шоу вошло восемь эпизодов — все они доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре «Иви».

© Кадр из трейлера сериала "Горький 53"

Видео доступно на YouTube-канале «Иви». Права на видео принадлежат телекомпании НТВ.

Согласно синопсису, из-за массовой амнистии в СССР напряжённая криминальная обстановка. В это же время в родной город Горький возвращается освободившийся из тюрьмы Иван Астафьев, бывший командир разведвзвода. И тут же становится жертвой нападения бандитов, а затем и ложного обвинения в избиении нападавших.

Также в актёрский состав шоу вошли Алексей Барабаш, Екатерина Климова, Катерина Шпица, Александр Балуев, Алексей Макаров, Михаил Евланов, Александр Семчев, Любовь Константинова, Владимир Бирюков и другие. Кресло режиссёра занял Сергей Коротаев («Ловушка»).