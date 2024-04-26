«Я иду домой». Снят документальный фильм о взятии Артемовска

Пока Голливуд рукоплескал нашпигованной уже давно разоблачёнными фейками украинской агитационной поделке про Мариуполь, награждая её "Оскаром", у нас к премьере готовился документальный фильм "Я иду домой" (18+) режиссёра Владислава Рыткова о событиях прошлого года в Артёмовске (Бахмуте).

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Показ при аншлаге состоялся в большом зале московского кинотеатра "Октябрь" в рамках текущего Московского международного кинофестиваля. Что характерно, по свидетельству коллег, у представителей столичной кинопрессы чуть ранее лента вызвала куда меньший интерес. Зато на первый зрительский сеанс пробиться можно было с трудом - наглядная иллюстрация того, насколько сильно россияне переживают за соотечественников, страдающих и ведущих тяжелейшую в мире работу за многие сотни километров от них.

Год назад молодая съёмочная группа провела около пяти недель вместе с бойцами, следуя прямо за ними в самых жарких операциях. Рытков вместе с оператором Станиславом Амбарцумовым находились в центре огненного ада и теперь дали возможность увидеть одну из наиболее страшных битв СВО глазами её участников. Из огромного количества уникального материала они отобрали час - получился концентрат, бьющий наповал.

Название картине дала история жизни участника спецоперации - человека, пережившего неподъёмную личную трагедию, потерявшего на Украине всё и теперь возвращающегося домой вместе с нашими военными, многие из которых тоже уроженцы этих мест. Они идут домой, искореняя на пути то, что уничтожило их прежнюю жизнь, при этом сохраняя человечность и не впадая в мстительную ярость.

Абсолютно без купюр, не щадя зрительских чувств, Рытков и его команда демонстрируют и сами боевые действия , и их изнанку. Значительную часть хронометража занимают интервью с только что спасёнными из-под украинских обстрелов мирными жителями, которые уже не могут поверить в то, что русские наконец-то пришли, чтобы закончить этот казавшийся бесконечным кошмар. Крупные планы измождённых горем и болью лиц простых людей - и их рассказы о временах украинской оккупации, от которых в жилах стынет кровь, а в горле застревает ком.

Следует подчеркнуть: "Я иду домой" - не типичный военный репортаж в формате полнометражного кино, каких уже немало (тем не менее их ценность и важность никто, разумеется, под сомнение не ставит), а полноценное художественное высказывание с мощнейшей драматургией, потрясающими съёмками, проведёнными в невозможных условиях под обстрелами, мастерскими монтажом и работой со звуком (отдельно отметим саундтрек).

Поэтому во время просмотра очень многие находившиеся в зале не могли сдержать слёз - а те, кому всё-таки удавалось, делали это не без труда, глядя на попытки реанимации молодого солдата в полевых условиях.

Такой же ошеломительный эффект производит и кульминационный момент. Несмотря на обилие кадров из эпицентра борьбы со стрельбой и разрывами снарядов в нескольких метрах от камеры, им становится относительно мирный эпизод - импровизированная речь нашего командира перед украинскими пленными, в которой он не стесняясь в выражениях на ещё бушующих после боя эмоциях взывает к их разуму, совести и исторической памяти. Эта короткая сцена по накалу дала бы фору любому голливудскому кино, будь она даже постановочной. Но это никакая не постановка, что многократно усиливает её глубочайшее воздействие.

Долго не отпускает концовка, после которой зал аплодировал стоя бесстрашию и героизму авторов фильма и присутствовавших на премьере бойцов. В ней - и чествование подвига, и напоминание о том, что всё не зря, и уверенный ответ на вопрос, прозвучавший в начале: да, русские пришли. Русские пришли домой.