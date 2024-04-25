Работу над фильмом о легендарном юристе Плевако завершат к 160-летию адвокатуры

В этом году планируется завершить работу над историческим фильмом, посвященным легенде адвокатуры - присяжному поверенному Федору Никифоровичу Плевако. Его роль играет Сергей Безруков. Звезды адвокатуры предлагают и современным защитникам брать пример с их легендарного коллеги, жившего в середине XIX - начале ХХ веков.

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Новость прозвучала в ходе церемонии награждения высшими адвокатскими наградами им. Ф.Н. Плевако. Гостям показали трейлер 10-серийного исторического фильма о великом адвокате. Завершить работы над фильмом планируется к 160-летию российской адвокатуры, которое будет отмечаться в ноябре.

Исполнитель роли легендарного адвоката Сергей Безруков записал видеоприветствие для участников и гостей церемонии. Он пожелал адвокатам терпения, сил и, безусловно, красноречия, поскольку настоящий адвокат - это человек, обладающий красноречием, как и Федор Никифорович Плевако.

"Могу сказать, что защищать гораздо сложнее, чем обвинять; обвинять всегда проще - по жизни, а вот защищать - это тяжелая задача, поэтому желаю вам хорошей работы", - заявил народный артист РФ.

В свою очередь, продюсер сериала Алексей Учитель напомнил, что идея снять фильм прозвучала в 2017 году в ходе VII Петербургского международного юридического форума на сессии "Художественный образ адвоката как двигатель развития профессии: почему адвокат так и не стал героем нашего времени". По мнению продюсера сериала, Сергей Безруков очень удачно подходит на роль Плевако.

Еще один сюрприз церемонии: перед началом действа президент Федеральной палаты адвокатов России Светлана Володина вручила мэтру российской адвокатуры Генри Резнику особую награду: медаль ФПА РФ "За профессионализм". Такая медаль была учреждена накануне. Совет ФПА РФ проголосовал за то, чтобы первая такая награда была вручена лучшему из лучших, "первой скрипке российской адвокатуры" - Генри Резнику.

Высшей адвокатской награды - диплома с вручением бронзового бюста Ф.Н. Плевако "За выдающиеся успехи в адвокатской деятельности и за развитие и укрепление единства российской адвокатуры" удостоены председатель член совета Адвокатской палаты Москвы, заслуженный юрист РФ Алла Живина и президент Палаты адвокатов Самарской области, Татьяна Бутовченко. Обращаясь к ним, Светлана Володина отметила: "Мы вами гордимся! Целые поколения адвокатов хотят быть похожими на вас! Спасибо за то, что вы есть!" Многим адвокатам были вручены золотые и серебряные медали имени Ф.Н. Плевако.

По словам Генри Резника, Федор Плевако неслучайно стал самым ярким представителем плеяды адвокатов, появившихся в результате судебной реформы Александра II. До того адвокатуры как профессии у нас не существовало. Так что Плевако был среди первых, а по сути - стал самым первым. У Федора Никифоровича был природный дар: он мог очень просто выразить суть - профессии, этапа, который проходит страна, подчеркивают эксперты.