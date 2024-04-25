Третий сезон шоу «Мэр Кингстауна» с Джереми Реннером стартует 2 июня

Кинокомпания Paramount Pictures опубликовала полноценный трейлер третьего сезона шоу «Мэр Кингстауна» с Джереми Реннером. Из него стало известно, что продолжение сериала стартует 2 июня — в него войдёт 10 эпизодов.

© Кадр из трейлера сериала "Мэр Кингстауна"

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Plus. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Третий сезон вновь будет посвящён влиятельному семейству Макласки в Кингстауне (штат Мичиган), которое занимается тюремным бизнесом. В этот раз главному герою Майку предстоит столкнуться с бандитами из России.

Продолжение «Мэра Кингстауна» станет первым проектом Джереми Реннера после страшного инцидента со снегоуборочной машиной, случившегося в январе 2023 года. Актёр восстанавливался на протяжении 15 месяцев.

Шоу доступно для просмотра в стриминговом сервисе Paramount+.