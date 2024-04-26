Молодежный хоррор-слэшер «Ночной замес» выйдет в российский прокат 11 июля

11 июля в российский прокат выходит молодежный хоррор-слэшер «Ночной замес» от режиссерской творческой группы RKSS, в которую входят Франсуа Симар, Анук Висселль и Йоанн-Карл Висселль.

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RKSS сняли более 20 работ, которые неоднократно были отмечены киноэкспертами, в том числе на кинофестивале «Сандэнс». Среди их работ такие фильмы как «Лето 84», «Реальные зомби», «Турбо пацан» и другие.

Премьера хоррора «Ночной замес» состоялась в 2023 году на Fantastic Fest, а также фильм принимал участие в фестивалях SITGES и PIFFF.