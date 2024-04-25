Отреставрированную трилогию «Властелин колец» впервые покажут в кинотеатрах

Компании Warner Bros. и Fathom Events объявили о перевыпуске знаменитой трилогии «Властелин колец» на большие экраны. Культовые фильмы Питера Джексона вновь покажут в кинотеатрах США — режиссёрские версии фильмов впервые можно будет посмотреть в отреставрированном виде в разрешении 4К.

© Кадр из трейлера фильма "Властелин колец"

Показы начнутся 8 июня — в этот день состоится премьера «Братства кольца». Уже 9-го числа зрители смогут посмотреть «Две башни», а 10-го числа трилогия завершится на «Возвращении короля». Покажут ли отреставрированную серию фильмов в других странах, не сообщается.

В 2024 году также ожидается другая премьера по культовой вселенной Джона Толкина. Amazon запланировала премьеру второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти» на вторую половину года, точная дата выхода станет известна позже.